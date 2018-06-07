Виктория Короткова призналась, что в детстве была похожа на мальчика

Оказывается, Виктория Короткова , одна из участниц шоу «Холостяк», в детстве ужасно комплексовала из-за своей внешности. Казалось бы, что могло беспокоить такую красотку? В своем недавнем интервью Вика раскрыла всю правду: в юные годы ее часто принимали за мальчика.

«Я никогда не была гадким утенком, — рассказала Виктория журналистам «Вокруг ТВ». — Но мне кажется, я была такая закомплексованная девчонка, немного похожая на мальчика, суперскромная».

Но с-го класса постоянные насмешки одноклассников стали сходить на нет: Виктория стала приобретать более женственные черты лица и фигуры и начала пользовать популярностью среди парней. В лет девушка впервые попробовала себя в конкурсе красоты «Мисс Калининград», а в стала участницей «Мисс Россия».

Участие в «Холостяке» стало важным шагом в жизни девушки: она наконец-то приняла решение официально развестись со своим мужем. Вика познакомилась с ним, когда ей было всего лет, но семейная жизнь сложилась совсем не удачно.