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Виктория Короткова призналась, что в детстве была похожа на мальчика
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Виктория Короткова призналась, что в детстве была похожа на мальчика 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Оказывается, Виктория Короткова, одна из участниц шоу «Холостяк», в детстве ужасно комплексовала из-за своей внешности. Казалось бы, что могло беспокоить такую красотку? В своем недавнем интервью Вика раскрыла всю правду: в юные годы ее часто принимали за мальчика.
«Я никогда не была гадким утенком, — рассказала Виктория журналистам «Вокруг ТВ». — Но мне кажется, я была такая закомплексованная девчонка, немного похожая на мальчика, суперскромная».
Но с-го класса постоянные насмешки одноклассников стали сходить на нет: Виктория стала приобретать более женственные черты лица и фигуры и начала пользовать популярностью среди парней. В лет девушка впервые попробовала себя в конкурсе красоты «Мисс Калининград», а в стала участницей «Мисс Россия».
Участие в «Холостяке» стало важным шагом в жизни девушки: она наконец-то приняла решение официально развестись со своим мужем. Вика познакомилась с ним, когда ей было всего лет, но семейная жизнь сложилась совсем не удачно.
И хотя в финале шоу Егор Крид предпочел Виктории Дарью Клюкину, девушка признается: после участия в проекте у нее открылось второе дыхание. Теперь она готова работать, развиваться и наконец-то начать жизнь с чистого листа.
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Женский форум
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