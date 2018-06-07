Роскачество рассказало, как выбрать хорошее молоко

Роскачество подготовило рекомендации, позволяющие выбрать хорошее молоко. В ведомстве советуют покупать пастеризованное молоко, если выпить его планируется в ближайшие дни. Если же в планах отвезти его, например, на дачу, лучше купить ультрапастеризованное и стерилизованное молоко.

Эксперты объясняют, что пастеризованное молоко на заводе прогревается при температуре около 70 градусов. Его полезные свойства сохраняются, а вредные бактерии уничтожаются. Хранить такое молоко нужно строго в холодильнике, а срок годности его от 5 до 10 суток.

Ультрапастеризованное молоко нагревают до очень высокой температуры, не менее чем 137 градусов, и в нем убиваются практически все бактерии. Такое молоко может храниться при температуре не выше 25 градусов до полугода. В стерилизованном молоке тоже нет никаких бактерий, и хранить его можно шесть месяцев при температуре не выше 25 градусов, однако технология получения стерилизованного продукта немного отличается.

Стоить обратить внимание на упаковку молока. Она должна быть без повреждений и желательно непрозрачной, а следовательно защищенной от солнечного света. На этикетке молока должна быть надпись «ГОСТ 31450» — это первый признак качественного продукта.

Также в составе этикеточной надписи слова «состав» может не быть, так как продукт однокомпонентный — только молоко. При этом допустимо «Изготовлено из коровьего молока» или, например, «Изготовлено из цельного молока». Не стоит пугаться, если в составе указано «молоко цельное, молоко обезжиренное», или «изготовлено из нормализованного молока».

Стоит отказаться от пастеризованного молока, если полка магазина недостаточно охлаждена. То же относится и к молоку топленому. Тем, кто страдает аллергией на молоко, специалисты рекомендуют употреблять очень редко ферментированные молочные продукты.

Кисломолочные продукты, такие как кефир, йогурт и творог, уже ферментированы под действием бактерий в процессе скисания и усваиваются намного лучше большинством людей, не имеющих ренина.