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Пикап Мерседес-Бенц X-Класс появился у дилеров
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Пикап Мерседес-Бенц X-Класс появился у дилеров 

Автомобильный Петербург 1 час назад
Фото: Автомобильный Петербург
Если Вы привыкли покорять любые преграды, а желание осваивать новые горизонты разжигает неукротимую страсть к жизни, тогда новый надежный, прочный и мощный «Мерседес-Бенц» X-Класс создан специально для Вас.
Его уверенность покорит любую стихию, его выразительный дизайн притягивает взгляды: стильный экстерьер и интерьер привлекает внимание, не позволяя ему оставаться незамеченным даже в «джунглях» большого города. Функциональный и надежный помощник в рабочие будни он подойдёт и как спутник для досуга — для спонтанных и увлекательных поездок, ведь «Мерседес-Бенц» X-Класс уверенно чувствует себя даже на сложном бездорожье.
Насладитесь автомобилем, который совершенно по-новому объединяет в себе различные жизненные миры: добро пожаловать в X-Класс — «Мерседес-Бенц» среди пикапов!
Приезжайте в «Мерседес-Бенц» ВАГНЕР и прочувствуйте всю гамму незабываемых впечатлений от управления новым «Мерседес-Бенц» X-Класс на тест-драйве.
Автомобиль уже в наличии в дилерском центре и доступен к заказу по стоимости от 2 899 000 рублей.
Женский форум
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