Ещё
Кукла Путница открыла свои секреты
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кукла Путница открыла свои секреты 

Управа района Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Крюково
В преддверии летней поры отпусков и поездок, 6 мая в досуговом центре ГБУ «М КЛУБ» прошел мастер-класс, по изготовлению славянской обережной куклы Путницы или, как ее еще называют, Подорожницы. Кукла Путница — маленький талисман, который каждый путник обязательно брал с собой в дорогу. Наши предки верили, что берегиня не даст страннику сбиться с намеченной дороги и убережет от невзгод. Путницу принято было делать очень маленькой, чтобы умещалась в ладони, в кармане или за пазухой. А все потому, что куколку надо было хранить от чужих глаз, в противном случае оберег мог потерять свою силу. Ткани подбирали не яркие — не следует в дороге привлекать лишнего внимания, можно и беду навлечь. В руках у этой куколки непременно был узелок, который наполняли или землей из дома, или золой из родного очага.
Посетители мастер-класса с радостью воссоздавали куклу наших предков, а одна из них поделилась планами сделать такую для папиной машины. ​
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бритни Спирс в бикини до и после фотошопа8
Какая грудь не обвиснет со временем11
Как не подцепить вирус бедности2
В Сети сообщили о беременности Матильды Шнуровой4
Именами кого из родных нельзя называть детей4
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
03:32
Названы признаки идеального мужчины
Психология
10:05
Как нас обманывают магазины
Психология
00:57
В Сети сообщили о беременности Матильды Шнуровой
Звёзды
06:03
О вашей гениальности говорят привычки
Психология
00:18
Бритни Спирс в бикини до и после фотошопа
Звёзды
03:28
Узнайте тайные стороны своей личности
Психология
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение