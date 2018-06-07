Кукла Путница открыла свои секреты

В преддверии летней поры отпусков и поездок, 6 мая в досуговом центре ГБУ «М КЛУБ» прошел мастер-класс, по изготовлению славянской обережной куклы Путницы или, как ее еще называют, Подорожницы. Кукла Путница — маленький талисман, который каждый путник обязательно брал с собой в дорогу. Наши предки верили, что берегиня не даст страннику сбиться с намеченной дороги и убережет от невзгод. Путницу принято было делать очень маленькой, чтобы умещалась в ладони, в кармане или за пазухой. А все потому, что куколку надо было хранить от чужих глаз, в противном случае оберег мог потерять свою силу. Ткани подбирали не яркие — не следует в дороге привлекать лишнего внимания, можно и беду навлечь. В руках у этой куколки непременно был узелок, который наполняли или землей из дома, или золой из родного очага.

Посетители мастер-класса с радостью воссоздавали куклу наших предков, а одна из них поделилась планами сделать такую для папиной машины. ​