Преимущества бега по лесу

Бег по тропинкам парка или лесопарка намного увлекательнее и полезнее, чем бег по городу или тренировка на дорожке в зале. Предлагаем узнать, какие преимущества приносит пробежка на природе.

Красивые виды

Смотреть на здания, автомобили и автобусы не так увлекательно, как на красоты природы. Пробежки в лесопарке проходят в окружении травы, деревьев, ручьев, птиц и диких животных проходят незаметно. Возможность увидеть водопад или живую белку превращает тренировку в развлечение.

Расслабление

При беге по городу с оживленным движением машин и пешеходов нужно постоянно сохранять бдительность, в таких условиях невозможно расслабиться. Находясь в лесу в окружении звуков природы, ты будешь отвлекаться от повседневной суеты, избавляться от негативных мыслей и стресса.

Свежий воздух

Автомобили и строительные площадки — это не только раздражающий шум, но и ощутимое загрязнение воздуха вокруг. Одного пути на работу и обратно в черте города достаточно для того, чтобы вдохнуть огромное количество пыли и выхлопных газов, загрязнений слишком много, чтобы дышать ими же еще и на пробежке.

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Дышать свежим воздухом в лесу намного проще и приятнее, во время бега организм нуждается в поступлении повышенного количества кислорода, получить его в черте города будет проблематично.

Защита от травм

При беге по мягкой поверхности тропинок нагрузка на суставы и кости будет значительно ниже, чем при беге на асфальте или бетоне. Тропинки и грунтовые дорожки оптимальны для бега, правильный выбор поверхности обеспечивает профилактику травм коленных и голеностопных суставов, а также тендинита и других воспалительных процессов.

Улучшение настроения

Хронический стресс рано или поздно приведет к депрессии, бег в красивых тихих местах помогает избавиться от напряжения и защитить себя от депрессивного состояния. Ученые объяснили успокаивающий эффект бега по лесу устранением внешних раздражителей и снижением активности головного мозга.

Проработка мышц

Бег по городу задействует меньше мышц, чем бег по пересеченной местности. В лесу рельеф поверхности будет разнообразным, тебе придется подниматься в горку и спускаться с нее, перепрыгивать через бревна или ручейки, преодолевать другие препятствия. Чем больше мышц будет задействовано в беге, тем лучше фигура бегуна. Бегая по тропинкам леса, ты одновременно укрепляешь мышцы и тратить лишние калории.

Повышение показателей

Бегать по лесу намного сложнее, чем по городу, поэтому вернувшись к городским условиям после пересеченной местности, ты покажешь лучшие результаты.

Тренируясь в лесопарках, спортсмены показывают лучшие результаты на забегах.

Защита от непогоды

Лесной массив отлично защищает от палящего солнца, там всегда стоит приятная прохлада. Если в жаркое время года бегать в черте города можно только рано утром или вечером после захода солнца, то в лесу будет комфортно и безопасно бегать в любое время дня. Спортсмена на пробежке может застать дождь, в лесу от него будет легко спрятаться. Единственная опасность, которую стоит учесть — это скользкие тропинки после дождя.

Простота построения маршрутов

При построении маршрута для бега в городской черте потребуется учесть множество нюансов, в том числе плотность потока людей и машин, которая будет меняться в разное время суток. В лесах и лесопарках все проще, можно просто бежать по тропинке и на каждой развилке поворачивать туда, куда захочется. Во многих лесопарках предусмотрены маршруты разной продолжительности, они отмечены указателями или другими отметками.

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