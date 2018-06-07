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Главный архитектор Калининграда о внешнем виде ТЦ на Северном вокзале: Это какая-то каша
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Главный архитектор Калининграда о внешнем виде ТЦ на Северном вокзале: Это какая-то каша 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов негативно оценил внешний вид торгового центра «Гермес» возле Северного вокзала, а также ряда других магазинов на Советском проспекте. Обсуждение нового городского дизайн-кода состоялось в мэрии в среду, 6 июня.
Анисимов раскритиковал ТЦ за обилие рекламы. «Мы видим просто кашу, желание продемонстрировать всё и вся. Нет никакой системы. Конечно, это не соответствует дизайн-коду. Налицо неправильный подход к рекламе. Психологи давно доказали: при большом количестве рекламы, которая размещена хаотично, близко друг к другу, без зазоров и свободного поля, она перестаёт восприниматься потребителем. Если оставить что-то одно, пусть даже маленькое, это будет восприниматься лучше», — заявил главный архитектор.
Андрей Анисимов предупредил предпринимателей, что в скором времени им придётся убрать рекламные наклейки на окнах и дверях.
"Даже если закон о рекламе не регулирует оклейку окон, мы на местном уровне этот вопрос отрегулируем", — отметил он.
По словам главного архитектора Калининграда, власти не будут «выворачивать руки» бизнесу, если сроки разрешений у предпринимателей ещё не истекли, но предупредят владельцев и арендаторов о необходимости заказывать рекламные конструкции в соответствии с утверждённым городским дизайн-кодом.
Ранее власти попросили убрать лишнюю рекламу с витрин городских магазинов.
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