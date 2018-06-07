Без «вот этого всего»: фирстиль «Райффайзен IT» от Red Keds

В коммуникации, направленной на рекрутинг IT-сотрудников, многие компании используют образ веселого айтишника-хипстера, который любит супергероев, граффити, катается на скейте. В перерывах между инновационными проектами он играет с коллегами в приставку или кикер. Этого ли хотят IT-специалисты в первую очередь?

Red Keds и «Райффайзен IT» решили, что обойдутся без «вот этого вот всего». Поэтому ключевым элементом фирменного стиля, созданного креативным агентством, стали простые символы, которые являются основой для разработки любого кода и контента.

Новая визуальная идентификация задумана как один из инструментов для привлечения и удержания лучших кадров IT-подразделения Райффайзенбанка . Вызов заключался в том, что IT-специалист предпочтет работать в крупной технологической компании, а не в банке, поскольку не видит там возможностей для профессионального развития и создания интересных проектов.

Идея фирстиля «Райффайзен IT» — обойтись без «вот этого вот всего», то есть убрать все лишнее и оставить только код. Red Keds воплотили новый фирменный стиль в логотипе, а также материалах и интерактивных инсталляциях для участия клиента в конференциях AgileDays и JPoint.

Так появилась лавочка Tabel, примиряющая всех на свете программистов. И даже ASCII-фотобудка создавала портрет-визитку в фирменном стиле «Райффайзен IT». Не забыли и про сувенирную продукцию — карандаши с цветовым кодом, листовки, футболки, плакаты с IT-мемами и стикерпаки.

Команда: