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Без «вот этого всего»: фирстиль «Райффайзен IT» от Red Keds
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Без «вот этого всего»: фирстиль «Райффайзен IT» от Red Keds 

Sostav.ru 33 минуты назад
Фото: Sostav.ru
В коммуникации, направленной на рекрутинг IT-сотрудников, многие компании используют образ веселого айтишника-хипстера, который любит супергероев, граффити, катается на скейте. В перерывах между инновационными проектами он играет с коллегами в приставку или кикер. Этого ли хотят IT-специалисты в первую очередь?
Red Keds и «Райффайзен IT» решили, что обойдутся без «вот этого вот всего». Поэтому ключевым элементом фирменного стиля, созданного креативным агентством, стали простые символы, которые являются основой для разработки любого кода и контента.
Новая визуальная идентификация задумана как один из инструментов для привлечения и удержания лучших кадров IT-подразделения Райффайзенбанка. Вызов заключался в том, что IT-специалист предпочтет работать в крупной технологической компании, а не в банке, поскольку не видит там возможностей для профессионального развития и создания интересных проектов.
Идея фирстиля «Райффайзен IT» — обойтись без «вот этого вот всего», то есть убрать все лишнее и оставить только код. Red Keds воплотили новый фирменный стиль в логотипе, а также материалах и интерактивных инсталляциях для участия клиента в конференциях AgileDays и JPoint.
Так появилась лавочка Tabel, примиряющая всех на свете программистов. И даже ASCII-фотобудка создавала портрет-визитку в фирменном стиле «Райффайзен IT». Не забыли и про сувенирную продукцию — карандаши с цветовым кодом, листовки, футболки, плакаты с IT-мемами и стикерпаки.
Команда:
Руководитель команды — Митя Мещеряков Креативный директор — Валерий Волчецкий Копирайтеры — Ксения Рябова, Юлия Капустян Креатор и технический консультант — Андрей Сухоручкин Руководитель команды по брендингу — Андрей Абрамов Дизайнер — Никита Семенников Руководитель отдела стратегии — Анна Левант Стратег — Маргарита Криночкина Продюсер — Дмитрий Поликанов Менеджер — Алина Чугунова Помощник продюсера — Елизавета Яхомова
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