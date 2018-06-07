Богини Интернета, вы всех бесите!

Как много в наше время в социальных сетях девушек, считающих себя исключительно красивыми. Но если бы только такими! Нет, еще и остроумными, глубоко мыслящими, оригинальными, творческими… А по факту, в реальности — каждый их пост в социальных сетях заставляет нервно вздыхать, брезгливо удивляться, а порой и вовсе судорожно жать на кнопку «отписка». Знакомо? Обычно мы переживаем весь спектр эмоций тихо про себя, чтобы не вызвать реакцию вроде «да ты просто завидуешь» или «зачем быть такой злой». Ведь тут же найдутся доброхоты, которые напомнят, что осуждение — это часть лютого эгоцентризма и выпячивание чувства собственной важности. Все верно. Осуждая, мы будто ставим себя на голову выше других. И я все это прекрасно понимаю, как и другие неглупые девочки. Но знаете что — отказаться от минутной слабости и страсти к осуждению не могу! Так что давайте внимательно посмотрим на тех, кто бесит нас в Интернете чаще всего. И кто знает, может, в итоге узнаем сами себя и хоть чуточку задумаемся, прежде чем запостить очередную банальность или пошлость.

Голые философы Самая известная категория девушек в Интернете, над которой уже вроде как официально можно смеяться, ведь она практически оформилась в некую Luxury-субкультуру. Правда, в Сети она носит немного другое, более грубое название. Я намекну, использовав эвфемизм «голоягодичные философы». Как правило, это очень красивые девушки. И фотографии у них тоже весьма симпатичные. Правда, в кадре чаще всего оказывается фигурка в белье или купальнике, искусно приподнятая грудь или оголенные ягодицы. Разбавляется этот секси-контент Luxury-фото — девушка на вечеринке в шикарном платье, на яхте или в дорогой машине. И, честное слово, в этом нет ни капли такого, что вызвало бы мое и ваше осуждение, если бы не одно «но». Уже догадываетесь? Да, если бы не подписи к этим фото. Прямиком под изображением кругленьких и очень голых ягодиц следует пространное: «Жизнь следует ценить в каждый ее миг… Нужно дорожить людьми, которые окружают нас…». Есть у меня и самое любимое. Когда девушка выкладывает свое фото условно с мальдивского пляжа или из ресторана в Норвегии и подписывает: «Счастье — в мелочах». Ну разве не прелесть?

Девушки, использующие навязчивые формулировки Честное слово, у меня уже иногда складывается ощущение, что после очередного «…в ленту» я пойду лично бить в ленту, ой, то есть в лицо. «Мой завтрак вам в ленту», «зеленые кусты вам в ленту», «камень на дороге вам в ленту». Подобная банальная формулировка хороша раза два от одного и того же человека. Точнее — терпима еще хоть как-то. Но ведь авторы пребывают в полной уверенности, что они очень креативны и оригинальны! Сюда же и прекрасные хештеги вроде #ялюблюсвоюработу. Или #счастлива. Жутко попахивает таким лютым самоубеждением и внутренним неврозом, что просто страшно. Еще один прекрасный хештег #такаяработа. Вживую видела девушку, утверждающую, что это она его ИЗОБРЕЛА. Не будем спорить. Но это словосочетание лепится под девятью постами с рабочих мест из десяти. Фото в офисе за компьютером — #такаяработа, за телекамерой с микрофоном — #такаяработа, во время спасения человека из пожара — #такаяработа. Оригинальность, креатив — вам в ленту, в общем.

Излишне позитивные девушки Во-первых, я точно знаю, и это уже много раз было проверено, — самые позитивные снаружи люди всегда самые депрессивные внутри. И чем сильнее надрыв «я такая счастливая и веселая», тем пристальнее нужно присматривать за человеком, учитывая возможность невротичного эпизода. И знаете, не я одна знаю этот секрет, так что ваша «лабрадорья» жизнерадостность, поверьте, не слабо так пугает людей. Впрочем, для тех, кто не настолько увлечен популярной психологией, выпячиваемый позитив тоже выглядит отталкивающе. Он не совсем естественен, потому что настоящее счастье всегда очень молчаливое, малозаметное. «Счастье требует тишины», — пишут девушки в соцсетях, выкладывая третью за день фотографию с новым парнем. И все мы дружно ежимся от неловкости, быстрее пролистывая вверх.

Влюбленные девушки Продолжая тему — любовь определенно оглупляет любую женщину. Вот она жила себе и жила, выкладывала интеллигентные фото пейзажей и загадочные селфи, сопровождала милыми ироничными замечаниями. Все радовались и лайкали. И вот — гром, удар, влюбленность. И поехали — сначала поток секси-селфи с глубокими намеками на пожар в сердце. Затем, при удачном исходе, груда фото каждый день в стиле «удав душит жертву» — несчастный парень замученно смотрит в объектив, пока девушка обвивается вокруг него всеми конечностями и сосуще целует, судорожно скосив глаза на камеру. Кстати, если началась такая история и парень с девушкой остались вместе, последует бесконечная череда фотосессий на грани приличия. Ведь счастье требует тишины, вы же помните, да?

Капитанши Очевидность Без них мы бы никогда не узнали, что на улице пошел первый снег, первый дождь, и снова вышло солнце — какая неожиданная радость! Они обожают весну и осень за их красочную пограничность, которая так хорошо оправдывает потоки фото «первая травка», «цветочки», «голубое небо», «клен». Именно эти девушки выкладывают виды своего города весьма спорного качества, видимо, пребывая в волшебной уверенности, что мы все на улицу не выходим вообще, а красоты центрального района предпочитаем изучать по их профилю в соцсети. Эти девушки, наверное, идеальные жены, ведь неожиданностей от них не бывает. С точностью 99% можно предсказать их реакцию на важное событие, подпись под любой фотографией и ответ на большинство реплик. Капитанши Очевидность обожают и цитаты великих — это второй источник их контента наравне с мутным видом из окна. Бесценные посты. (Нам в ленту.)

Девушки, которые говорят о себе в третьем лице «Катенька присела на камушек» — сюсюкает под собственной фотографией в соцсети взрослая барышня за тридцать. «Таня очень любит кофе» — под селфи со стаканчиком. «Маша любит цветы» — и так далее. Это такой баг излишней материнской нежности, что ли? Так вот, каким бы милым это вам ни казалось — честное слово, такие подписи невероятно раздражают своей пустой инфантильностью. Некоторые умудряются целые истории в таком стиле рассказывать о себе под фото. Я вам напоминаю — в третьем лице о себе говорят только очень маленькие и пока еще глупые дети. От взрослой тетеньки это читать просто смешно. А еще — такие формулировки использовали пещерные люди, у которых долго формировалось и само понимание «субъекта» и «объекта», и лексические особенности вроде «я», «ты». Вы что, первобытные?

Сколько раз вы разозлились, пока читали этот текст? Лично я — ровно шесть. Знаете, почему? Потому что всё то же самое я делаю и пишу сама. И это, на самом деле, совершенно нормально. Помните — что бы вы ни делали, какими бы ни были, — вас все равно будут осуждать. Не потому, что с вами что-то не так. Просто это позволяет людям почувствовать себя лучше вас. Так дайте же им простор для раздражения — ведь это, отчасти, во благо!