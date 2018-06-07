Откровенный девичник Оксаны Лаврентьевой: бизнес-леди отрывается «как в последний раз»

И, по традиции, перед церемонией бракосочетания невеста пригласила подруг на зажигательный девичник. О том, как столичные светские «львицы» провели вечер, можно узнать по фотографиям и видео в их Инстаграмах.

@alexander_tsypkin, как и обещала — докладываю! у нас все хорошо, сидим в Шоколаднице, пьём чай, едим конфеты. Оксана просит передать, что очень скучает и скоро поедет домой. целуем! НЕ НЕРВНИЧАЙ! (и не смотри сториз!)

Публикация отНика Белоцерковская (@belonika) 6 Июн 2018 в 1:19 PDT Свой девичник Оксана Лаврентьева назвала шутливо:

Остались считанные мои свободные дни.

Остались считанные мои свободные дни #каквпоследнийразololol 📸 @abdullartuev

Публикация отOxana Lavrentieva (@olololnew) 6 Июн 2018 в 12:13 PDT А незадолго до девичника Лаврентьева поделилась размышлениями о счастье, которое ее ждет в браке:

Давно хотела написать по поводу вечного российского ханжества «счастье любит тишину» В нашей стране принято страдать и не принято радоваться жизни. Мы все с детства помним «кто много смеется потом много плачет», «надо быть скромнее», «не принято, не положено, стыдно»

Я думаю, что самое важное это быть собой, быть искренним, быть настоящим и наслаждаться каждым днём. Никакая тишина не гарантирует счастья, а счастье если и заканчивается, то уж точно не из-за публичности. Все когда-нибудь закончится, но мы можем в этот момент прямо сейчас радоваться этому по полной. Другого может и не будет.

Мы желаем будущим супругам счастья!