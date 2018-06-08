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Полина Гагарина, Эвелина Хромченко, Яна Рудковская и другие оторвались по полной на девичнике Оксаны Лаврентьевой
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Полина Гагарина, Эвелина Хромченко, Яна Рудковская и другие оторвались по полной на девичнике Оксаны Лаврентьевой 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Оксана Лаврентьева выходит замуж за писателя Александра Цыпкина.
Девичник Оксаны Лаврентьевой удался! Подружки невеста, в числе которых оказались Полина Гагарина, Эвелина Хромченко, Яна Рудковская, Полина Киценко и многие другие звезды, весь день обсуждали красавцев-стриптизеров, шикарную Зазу Наполи, рояль
«Думаю, что после вчерашнего многие замужние, особенно у кого не было девичников, подумали, а может тоже? (И вздрогнули). Оксанка, было классно не изза того, над чем все сториз рвут рейтинги — у меня лично рекорд по просмотрам, а ведь я даже не дождалась того самого. Было классно потому, что ты такой человек, вокруг которого не может быть иначе. Спасибо за праздник», — написала Полина Киценко.
«Спасибо за самую лучшую вечеринку! Вообще формат девичника фантастически веселый, я вот жалею, что у меня перед свадьбой его не было. Придется еще раз выйти замуж», — завидует Юлия Митрович.
«Вчерашний вечер пролетел как одна счастливая минута! Хорошо, что есть эти фотки по которым можно вспомнить хоть что-то. Спасибо @mdruyan ты лучший организатор моих мероприятий долгие годы. UPDATE тяжелое, очень тяжелое утро, -2 кг и @alexander_tsypkin поклонницы всю ночь слали мои сториз, типа в курсе ли он че творится», — поделилась эмоциями невеста.
Фото: instagram
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