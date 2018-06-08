Стриптизеры и звездные подруги во главе с Полиной Гагариной: как отметила девичник Оксана Лаврентьева 

Как отметила свой девичник Оксана Лаврентьева и что сказал на это ее будущий муж Александр Цыпкин.
В середине марта стало известно, что 39-летняя актриса и совладелица марки Terexov Оксана Лаврентьева выходит замуж за своего бойфренда писателя Александра Цыпкина. Накануне в Москве она отметила девичник, на который пригласила своих звездных подруг, среди которых были: Яна Рудковская, Полина Гагарина, Ксения Сухинова, Полина Киценко и многие другие. Скучать девушкам не пришлось. Под лозунгом тусовки #каквпоследнийраз подруг развлекали горячие стриптизеры. Фотографиями и видео девушки делились в Stories, но многие под утро удаляли «компромат». А вот сама Оксана без стеснения разместила фото в компании горячих парней на странице в Instagram. Больше того, ее будущий супруг также поделился этим фото в своей соцсети.
— подписал фото Александр.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
Напомним, ранее Оксана была замужем за бизнесменом Антоном Паком, с которым развелась четыре года назад. У Лаврентьвой подрастают двое детей: 20-летняя дочь Алина и 12-летний сын Егор.
Смотри больше фото с девичника Оксаны в нашей галерее.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram