В Осинниках 10-летний мальчик ушел гулять и остался ночевать у друга

В Осинниках пропавшего мальчика полицейские искали 2 часа.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в полицию накануне около 10:50 часов обратился местный житель. Мужчина рассказал, что пропал его 10-летний сын. Оказалось, что днем ранее мальчик ушел гулять. Его не было весь день, вечером он так и не вернулся. Обеспокоенные родители начали искать отпрыска самостоятельно, но безрезультатно. На следующее утро они обратились в полицию.