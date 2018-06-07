В Осинниках 10-летний мальчик ушел гулять и остался ночевать у друга 

В Осинниках пропавшего мальчика полицейские искали 2 часа.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в полицию накануне около 10:50 часов обратился местный житель. Мужчина рассказал, что пропал его 10-летний сын. Оказалось, что днем ранее мальчик ушел гулять. Его не было весь день, вечером он так и не вернулся. Обеспокоенные родители начали искать отпрыска самостоятельно, но безрезультатно. На следующее утро они обратились в полицию.
Ребенка искали в течение двух часов. Его заметили в компании друзей сотрудники ДПС лейтенант полиции Роман Ермолаев и майор полиции Павел Тимченко. Выяснилось, что весь предыдущий день мальчик гулял с друзьями, после чего остался ночевать у одного из них. При этом родителей он не известил. Со школьником провели профилактическую беседу о недопустимости такого поведения.