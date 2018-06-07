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Областное правительство заказало позолоченные подстаканники
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Областное правительство заказало позолоченные подстаканники 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Правительство Новосибирской области разместило закупку сувенирной продукции на сумму 255 тысяч рублей — власти ищут наборы посуды из хрусталя с позолотой.
Правительство ищет поставщика 14 подарочных наборов посуды на 4–6 персон.
Футляр набора, как описывается в документах госзакупки, должен быть синего цвета, толщиной не меньше 3 миллиметров, поверхность — из материалов, имитирующих фактурную натуральную кожу.
«На крышке нанесено изображение в виде герба Новосибирской области и надписью «Новосибирская область» в виде шильда размером 40 на 95 мм, цвет шильда золото, изображение и надпись нанесены методом лазерной гравировки. Внутри футляра вложен атласный ложемент для подстаканника, стакана и ложки», — отмечается в документах закупки.
Подстаканники, которые входят в набор, будут металлические с позолотой или чернением. По бокам с двух сторон — изображение герба Новосибирской области, по центру — здания областного правительства, нанесённые методом лазерной гравировки. Стаканы должны быть хрустальными, для горячих и холодных напитков. Их высота — не меньше 110 миллиметров, диаметр — не меньше 65 миллиметров. По краю стакана должна проходить кайма золотого цвета толщиной не меньше 1 миллиметра. Ложки нужны из нержавеющей стали с декоративными элементами из позолоты.
НГС отправили запрос в пресс-службу правительства Новосибирской области с просьбой прокомментировать закупку, но ответ пока не пришёл.
В апреле мэрия Новосибирска также озаботилась покупкой сувенирной продукции и начала искать поставщика 100 подарочных часов для официальных гостей города на сумму 290 тысяч рублей.
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