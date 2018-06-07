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В центре Челябинска состоится мастер-класс по вязанию прямо под открытым небом
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В центре Челябинска состоится мастер-класс по вязанию прямо под открытым небом 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
В эту субботу, 9 июня, в Челябинске организуют массовый мастер-класс по вязанию. Всех желающих ждут возле Публичной библиотеки в 13:00. Присоединиться могут как новички, так и профессионалы. Последние поделятся опытом и обменяются секретами мастерства. Новичков же обучат искусству управляться со спицами или крючком мастерицы клуба «Рукодельница», который действует при храме преподобного Сергия Радонежского.
— Читателей и гостей библиотеки ждут мастер-классы, конкурсы, викторины и, конечно же, литература, подобранная таким образом, чтобы любой человек, пожелавший заняться вязанием, смог почерпнуть для себя что-то полезное: самоучители, журналы с выкройками и многое другое, — рассказывает сотрудник Центра культурно-просветительских программ Юлия Дикусар.
В число участников уже записались слены общества инвалидов Советского, Центрального, Ленинского и Курчатовского районов, а также творческие коллективы. которые участвовали в фестивале ярнбомбинга — уличного вязания для украшения лавочек, бордюров, столбов и деревьев. Они покажут гостям свои вязаные изделия: головные уборы, платья, аксессуары и предметы интерьера, которые будут продавать на ярмарке.
Мероприятие приурочено ко Всемирному дню вязания. Праздник продлится до 17:00, а присоединиться призывают всех желающих.
Узнать подробности можно по телефону 266-62-96.
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