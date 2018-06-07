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Гостей праздника «МамаПапаПати» в Измайлове ожидает розыгрыш призов
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Гостей праздника «МамаПапаПати» в Измайлове ожидает розыгрыш призов 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В ходе подготовки семейного праздника, посвященного Дню отца, команда «МамаПати» предупреждает, что осталось порядка 1400 пригласительных билетов.
На этот чудесный праздник в Измайловском парке можно 16 июня попасть и без пригласительного билета, но его номер необходим для участия в увлекательном квесте и последующем розыгрыше множества призов. Для этого на стойке регистрации нужно будет получить карту «МамаПати» с маршрутом. Пройти все локации и успешно выполнить все задания, и только потом принять участие в праздничной лотерее.
Стоит напомнить, что московские папы свой «профессиональный праздник» отметят вместе со своими семьями в Измайловском парке. Здесь с 12:00 до 19:00 состоится праздничная программа «МамаПапаПати». Папы с сыновьями примут участие в товарищеском матче или же посетят зону настольных игр. Дефиле для мам с дочками, фотозона или ярмарка брендов и множество призов — все это обещает чудесное времяпрепровождение на свежем воздухе. В школе мам впервые на «МамаПати» пройдут семинары и для пап, а для беременных будет открыт отдельный комфортный и уютный шатер. Завершится праздник большим танцевальным флешмобом на Центральной площади, где тысячи семей станцуют вместе.
Получить пригласительный билет можно здесь.
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