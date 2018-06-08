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Мэрайя Кэри рассказала о сложном детстве и сексуальных домогательствах
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Мэрайя Кэри рассказала о сложном детстве и сексуальных домогательствах 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Знаменитая американская исполнительница Мэрайя Кэри, которая недавно призналась в расстройстве психики, решила предоставить другие подробности своей нелегкой звездной жизни. Оказывается, у нее было несчастливое детство, а во взрослой жизни она пострадала от сексуальных домогательств.
Мэрайя Кэри сделала шокирующие признания в одном из недавних интервью. Певица еще в раннем возрасте столкнулась с проблемами. Красавица уверена — развитие биполярного расстройства, которое у нее диагностировали, берет истоки как раз в детстве. Над ней многие смеялись, так как она была межрасовым ребенком — ее отец темнокожий. Артистка вспомнила, что у нее всегда были проблемы со сном — даже будучи маленькой она никогда не чувствовала себя в безопасности. Мэрайя отметила, что столкнулась с сексуальными домогательствами на работе. Кэри также ответила на вопрос, как ей удается выглядеть такой молодой и привлекательной в 48-летнем возрасте. Она не стала скрывать, что уделяет внешности много времени и секрет ее красоты состоит в регулярном купании в холодном молоке.
Напомним, в последнее время в жизни знаменитости не все было гладко — она то поправлялась на десятки килограммов, то худела, выходила в свет в откровенных нарядах. Селебрити также обвинили в харассменте — соответствующие заявления поступили от ее бывших менеджера и телохранителя. Поклонники переживают за свою любимицу и, в отличие от недоброжелателей, желают ей всего самого хорошего: «Хорошо, что рассказала о своих проблемах, ведь со стороны кажется, что звезды живут в прекрасном мире и у них нет проблем». «Бедная Мэрайя, как мне ее жаль».
«У знаменитостей те же проблемы, просто больше возможностей на то, чтобы их решить». «Удивительно, я думала, что ноготь сломала, а у нее детские комплексы и домогательства даже…» «Радует, что она откровенна с фанатами, они ее поддерживают».
Нельзя не заметить, что на свежих снимках кумир миллионов выглядит великолепно — она заметно постройнела и часто отдыхает в компании молодого бойфренда и своих детей.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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