Цвет настроения серый: граффити на гранитной набережной Городского пруда закрасили краской

В Екатеринбурге закрасили граффити, которые красовались на граните вдоль набережной Городского пруда. Правда, маляры ошиблись с цветом краски. Они взяли светло-серый тон вместо темного. Теперь вместо граффити набережную украшают выделяющиеся серые прямоугольники.

— Какую краску закупили, такой и красим, — рассказали Е1.RU рабочие. — Белую привезли, мы колер добавили — нам сказали, что пойдёт.

На вопрос, почему красят в дождь, рабочие ответили:

— Когда начинали, его не было.

Работа маляров уже позабавила жителей города.

«Бывает такое: хочешь что-нибудь покрасить, долго выбираешь краску, колер по каталогам, — написал на своей страничке в Facebook журналист « Эха Москвы . Екатеринбург» Максим Путинцев. — Потом колеруешь, приносишь ведро домой и красишь. И понимаешь: не попал. Тот самый случай. Хотя, возможно, все проще: какая краска попалась — ту и взяли».

Как уточнили Е1.RU в администрации Екатеринбурга, краска, которой покрасили набережную, смывается. Её обещают убрать после чемпионата мира и очистить набережную от граффити.

— Надписи нужно было убрать в кратчайшие сроки в связи с предстоящим чемпионатом. Сами понимаете, какие неприличные слова и ссылки на сайты там могут быть, в том числе и на английском языке, — пояснил помощник вице-мэра Екатеринбурга Евгения Архипова Василий Амбалов. — То, что не попали в колер, — это субъективное мнение. Покрасили бы в темный, тоже бы не понравилось.

В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).