Тайная жизнь Города грехов: негламурная сторона Лас-Вегаса

Швейцарский фотограф Кристиан Лутц впервые попал в Лас-Вегас на пике экономического спада, зимой 2011 года. После он посещал Город грехов каждый год в течение еще трех лет, чтобы запечатлеть картины того, как на местных жителей повлиял мировой финансовый кризис. Его снимки потом вошли в книгу под названием Insert Coins («Вставьте монеты»), ставшую своеобразной одой тому, что скрывается за неоновыми вывесками и мигающими значками на игровых автоматах.

Источник: dailymail.co.uk Мужчина, завернувшись в спасательное термоодеяло, смотрит на один из билбордов.

Грустный ребенок сжимает своего плюшевого медведя, попивая коктейль с замороженным соком.

Молодая пара прогуливается мимо бездомного на опустевшем Лас-Вегас-Стрип — участке бульвара Лас-Вегас, где находится большинство крупнейших гостиниц и казино.

Ноги полураздетой девушки, стоящей на барной стойке. Многие девушки, приехавшие в Лас-Вегас попытать счастья в стремлении стать звездой индустрии развлечений, начинают с подобного.

Пара, измазанная золотой краской, спит на улицах Лас-Вегаса.

«Я впервые попал в Лас-Вегас в самый разгар кризиса, зимой 2011-го. Ситуация не могла оставить меня равнодушным, поэтому я просто должен был сфотографировать все это. И я это сделал», — рассказал Кристиан Лутц.

Фотографии Кристиана — своеобразная ода тому, что скрывается за яркими неоновыми вывесками Лас-Вегаса. И если они мерцают в попытке убедить любителей авантюр в том, что за дверями казино им откроется кратчайший путь к так называемой американской мечте, то в противовес им за блестящими рекламными билбордами скрывается настоящая, безапелляционная американская реальность.

Пара людей, одетых в костюм уток, валяется на земле с бутылками пива в руке.

Пешеходный мост. Бездомный сидит на скейте, завернутый в простыню. Перед ним — бокал для вина и картонная табличка, на которой написано слово Determination («Твердое намерение»).

Фрики тоже люди: мужчина в платье сидит на улице американской столицы азартных игр.