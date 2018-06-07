Что делать, если нашел собаку с ошейником?

Ежегодно в России теряются сотни собак, в их числе и титулованные призеры выставок, и простые дворняжки. Нередко на улице можно встретить потерявшуюся испуганную собаку. Многие в этой ситуации теряются и не знают, куда обратиться. Что делать, если нашел собаку с ошейником?

Улица представляет настоящую опасность для домашних животных. Даже для собак, которые регулярно гуляют и, казалось бы, хорошо знают территорию вокруг дома. Питомцы сталкиваются с проблемами поиска еды, воды и тепла, если речь идет о холодном времени года. В условиях необходимости самостоятельно себя обеспечивать всем этим домашние животные оказываются абсолютно беспомощными. Более того, особенно опасными для собаки на улице становятся автомобили и пешеходы. Потерявшийся любимец не знает, как правильно вести себя на дороге. Что же делать, если вы нашли собаку на улице?

Перед тем, как взять собаку домой

Определить, что питомец потерялся, достаточно просто: как правило, собака ищет хозяина в толпе, у нее растерянный вид, и она пытается обнюхивать окружающих. К тому же, если животное потерялось давно, скорее всего, его шерсть будет грязной.

Если вы нашли домашнюю собаку, то первым делом стоит решить, готовы ли вы взять ее к себе на передержку. Поиск хозяев может растянуться на несколько месяцев, и на это время животному нужно найти жилье. Если возможности передержать животное нет, следует обратиться в организации, которые могут это сделать: приюты, фонды, волонтерские объединения.

Опознавательные знаки

После того как собака успокоилась и перестала нервничать, осмотрите ее. Пытаться обнять собаку и проводить осмотр раньше не стоит — животное в состоянии стресса может укусить вас.

Осмотрите ошейник. Возможно, на обратной стороне ремешка есть записи или прикреплен адресник с контактами владельцев.

В паху или на ухе у собаки может быть набито клеймо — это код питомника, где она была приобретена. В таком случае поиск хозяев упрощается: необходимо связаться с этим питомником и сообщить о находке.

Есть и третий опознавательный знак — чип, который позволит определить владельца животного. Узнать о его наличии можно у ветеринарного врача.

Начинать поиски предыдущих владельцев или новой семьи всегда необходимо с похода к ветеринарному врачу. Он не только проверит собаку на наличие чипа, но и осмотрит ее, определит возраст и породу.

Также врач проверит состояние ее здоровья, наличие инфекционных заболеваний.

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Алгоритм поиска владельцев:

Сфотографируйте собаку в разных ракурсах. Если у нее есть отличительные признаки, не стоит сразу же показывать их. Так вы обезопасите себя и животное от мошенников.

Разместите объявления в социальных сетях, на специализированных форумах и в группах. Не забудьте проверять и группы, посвященные поиску потерянных животных, или районы, где вы нашли собаку. Возможно, там вы найдете объявление о пропаже именно этой собаки.

Если у найденного питомца есть клеймо, позвоните в питомник. Можно найти несколько заводчиков этой породы. Каждый помет маркируется специальным образом, поэтому вы быстро сможете установить владельцев.

Расклейте объявления о собаке в том районе, где вы нашли ее, и в соседних. Чем больше, тем лучше. Но будьте готовы к тому, что часть объявлений сорвут. Поэтому расклеивать их необходимо периодически.

Указывайте в контактах только адрес электронной почты или телефон — на ваш выбор. В целях безопасности лучше не прописывать домашний адрес.

Меры безопасности

Если вы нашли собаку, будьте особенно внимательны, когда вам звонят возможные владельцы. Нередко собак используют попрошайки, а породистых животных перепродают. Чтобы проверить, действительно ли с вами связался настоящий хозяин животного, можно сделать следующее:

Попросите выслать несколько фотографий питомца;

Попросите назвать его отличительные признаки;

Узнайте кличку собаки и проверьте, отзывается ли животное на нее.

В некоторых случаях найти хозяина бывает непросто. А иногда сами владельцы специально оставляют питомца на произвол судьбы, поэтому так важно не пройти мимо беззащитного животного, так нуждающегося в помощи.

Фотографии: Коллекция/ iStock

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