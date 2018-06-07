Надо подкачаться: отзыв о тренировке по аквааэробике Smart-X-Сircuit в X-Fit Чистые пруды

Расположение

По расположению X-Fit Чистые пруды — идеальное место для тех, кто работает в центре. Дорога от метро до зала занимает около 10 минут, а если не боитесь заплутать, пробираясь дворами, сможете добраться и за 5-7. Летом в центре очень красиво, так что, как минимум, эстетическое удовольствие от такого променада точно получите.

Интерьер и уровень комфорта

X-Fit Чистые пруды — клуб премиум-класса. Соответственно, обслуживание здесь на самом высоком уровне. Не зря именно в этом клубе сети предпочитают приводить себя в форму многие звезды шоу-бизнеса. Внутри все сделано для того, чтобы вам было комфортно.

Если вы, как и я, хотите посетить одну из водных программ, но переживаете, что потом весь день придется ходить с мокрым купальником в сумке, беспокоиться не стоит: в раздевалке есть специальная центрифуга, которая высушит вещи быстрее, чем вы успеете переодеться. Мягкие полотенца (на ресепшн вам выдадут сразу два), неплохая косметика в душевой и приятные улыбчивые люди даже с утра в понедельник — то, чем клуб покоряет практически с порога.

Тренировка

Smart-X-Сircuit — новая авторская аквапрограмма Евгения Юферова, которая представляет собой круговую тренировку по акваэробике, направленную на снижение веса и поддержание тонуса мышц всего тела. Большая часть упражнений похожа на те, которые обычно выполняются на высокоинтенсивных групповых тренировках в зале с собственным весом. Такой своеобразный кроссфит на воде. Разница лишь в том, что в бассейне, на первый взгляд, вы устаете гораздо меньше.

Ничего особенно сложного делать не придется: бег на месте, скручивания, упражнения на пресс и на другие группы мышц отлично подойдут даже для неподготовленных пловцов и пловчих вроде меня. Тренировка длится час, и уверяю, вы не заметите, как пролетит время. Занятие проводится на глубине, поэтому держаться на воде вам помогут специальные жилеты. Главное правило — сохранять осанку и тянуться вверх.

Кстати, с недавних пор все тренировки в бассейне клуба — это не только способ привести себя в форму, но и шанс лучше понять современное искусство. В рамках поддержки проекта Artoholics в X-Fit был разработан и запущен уникальный в своем роде проект — «Подводная галерея. X-Fit x Artoholics». Главная идея коллаборации — поднять искусство со дна, при этом иронично погрузив его на кафельный пол бассейна. Во время тренировки лично я рассмотрела несколько работ, по стилю похожих на полотна Пикассо. Только не слишком увлекайтесь пищей духовной и вовремя выныривайте для того, чтобы набрать воздух.

Общее впечатление

До этой тренировки я и не подозревала, что от занятий в бассейне так сильно может болеть пресс. А спустя два дня поняла, что болит не только пресс, но и другие части тела (примерно все). Самое интересное и приятное, что после занятия не чувствуешь себя уставшей. После бассейна с морской водой хочется заказать себе ананасовый фреш и еще часок поваляться на шезлонге.

По будням сюда можно заезжать как до работы — чтобы взбодриться и набраться сил для покорения новых вершин (не только спортивных), так и после — чтобы снять напряжение после тяжелого трудового дня и как следует расслабиться. А лучше совмещать первое и второе!