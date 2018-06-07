Шон Мендес покупает нижнее белье Джастина Бибера?

Дело в том, что в недавно вышедшем Carpool Шон и ведущий шоу Джеймс Корден (James) начали шутить на тему нижнего белья Бибера. Корден заявил, что Джастин наверняка не стирает свои трусы, а просто каждый день покупает новые, выкидывая старые в помойку. Шон решил, что певец продает их на и признался, что сам был бы не прочь обзавестись парочкой:

«Я бы купил трусы Джастина Бибера. Но только не очень дорого, где-то за, что все равно огромные деньги. Но они должны быть памятными: не просто «трусы, в которых Джастин Бибер вышел до магазина», а, например, «трусы, в которых Джастин Бибер записывал» или типа того»

А кому бы еще хотелось иметь в своей коллекции трусы Бибера?