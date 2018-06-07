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В Башкирии овощи из частных хозяйств загрязнены тяжелыми металлами
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В Башкирии овощи из частных хозяйств загрязнены тяжелыми металлами 

АиФ-Уфа 17 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
Овощи и картофель, выращенные в частных подсобных хозяйствах и на дачных участках вблизи Уфы, нельзя считать безопасными. К такому выводу пришли ученые Уфимского НИИ медицины труда и экологии человека. Результаты были озвучены 7 июля на экологическом форуме в Уфе.
Предметом исследований на территориях, прилегающих к Уфе, стали картофель, морковь, свёкла. Изучаемая местность была поделена на четыре зоны с учётом розы ветров и удаления от источников загрязнения. Всего было отобрано 183 пробы — их отбирали непосредственно в личных подсобных хозяйствах местных жителей и на дачных участках.
Установлено, что до половины проб не соответствуют требованиям по содержанию кадмия, хрома, никеля. Во всех овощах выявлено превышение уровня содержания кадмия — в 1,2-3,1 раза: в картофеле — в 16% проб, свекле — в 47% проб, моркови — в 30% проб. Наибольшее содержание кадмия обнаружено в картофеле, выращенном в пригороде Благовещенска, в моркови из села Кармаскалы, свекле из Кушнаренковского района. В 2,5 раза превышен допустимый уровень хрома в картофеле, выращенном в деревне Еремеево Чишминского района.
При этом, как говорится в исследовании, в сравнении со среднероссийскими данными в овощах местного производства выявлен недостаток железа, меди, цинка и марганца (в среднем до 50%). Эти элементы необходимы для нормального функционирования организма человека, их недостаток может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
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