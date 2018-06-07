«Свободный магазин» снова развернется во дворе местного храма

Благотворительная акция «Свободный магазин» развернется во дворе храма Державной иконы Божией Матери в воскресенье, 10 июня. Информация об этом размещена на странице церкви ВК.

Мероприятие стало настоящей традицией районного храма. Его молодежный актив проводит акцию каждый месяц. Последний «магазин» состоялся 6 мая. Тогда организаторы собрали около 15 мешков с одеждой, которые отправили в Богородице-Рождественский монастырь. Но прошлая акция отличилась разнообразием того, что приносили прихожане: помимо одежды и обуви, это были детские коляски, игрушки, развивающие книжки.

— Наш «Свободный магазин» очень полюбился прихожанам. Когда после богослужения они выходят на улицу и видят палатку с вывеской «Свободный магазин», радостно восклицают: «О, Свободный магазин, ну наконец-то», и обязательно спрашивают, когда будем проводить в следующий раз, — поделилась активист храма Наталия Губогло.

Сбор вещей будет идти с 10:30 до 14:30. Приносить можно детские, женские и мужские вещи.

Фото: Храм Державной иконы Божией Матери в Чертаново

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/06/07/41714/