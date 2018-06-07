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«Свободный магазин» снова развернется во дворе местного храма
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«Свободный магазин» снова развернется во дворе местного храма 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Чертаново Северное города Москвы
Благотворительная акция «Свободный магазин» развернется во дворе храма Державной иконы Божией Матери в воскресенье, 10 июня. Информация об этом размещена на странице церкви ВК.
Мероприятие стало настоящей традицией районного храма. Его молодежный актив проводит акцию каждый месяц. Последний «магазин» состоялся 6 мая. Тогда организаторы собрали около 15 мешков с одеждой, которые отправили в Богородице-Рождественский монастырь. Но прошлая акция отличилась разнообразием того, что приносили прихожане: помимо одежды и обуви, это были детские коляски, игрушки, развивающие книжки.
— Наш «Свободный магазин» очень полюбился прихожанам. Когда после богослужения они выходят на улицу и видят палатку с вывеской «Свободный магазин», радостно восклицают: «О, Свободный магазин, ну наконец-то», и обязательно спрашивают, когда будем проводить в следующий раз, — поделилась активист храма Наталия Губогло.
Сбор вещей будет идти с 10:30 до 14:30. Приносить можно детские, женские и мужские вещи.
Фото: Храм Державной иконы Божией Матери в Чертаново
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/06/07/41714/
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