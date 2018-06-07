«Женим меня всем миром»: Батрутдинов закрыл вопрос о своей личной жизни

Тимуру Батрутдинову 40 лет, но о семье он даже не думает. Однако за последнее время ему приписали сразу несколько романов. Сначала шоумена застукали в ресторане с очаровательной блондинкой по имени Алиса, а потом он провел время с бывшей возлюбленной Тимати Аленой Шишковой. Поклонники также не забыли, как этой зимой актер отдохнул в Таиланде с Ольгой Бузовой и делился нежными фото с ней.

На днях Тимур дал интервью, в котором решил закрыть вопрос о своей личной жизни. «Мне очень приятно, что меня хочет женить вся страна, я это чувствую. Глядишь, так и женим меня всем миром», — отметил он. Артист рассказал правду о всех своих романах. Так он объяснил, что с Шишковой познакомился во время съемок рекламы. Тогда он вспомнил, что ранее вел конкурс красоты, где она принимала участие. По его словам, они посмеялись над этим и потом пообедали. На следующий день шоумен позвонил Алене и рассказал, что им приписали роман. «Мы с ней посмеялись над прямой речью якобы моих друзей о том, что я срываюсь к ней посреди ночи на час», — добавил он. Юморист заверил, что этим их общение и ограничилось.

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Батрутдинов также опроверг слухи об отношениях с очаровательной Алисой. Он не стал скрывать, что она ему нравится, но пока их не связывает ничего кроме дружбы. Так и с Бузовой он дружит очень много лет, о чем не раз говорил. Актер заверил, что они действительно жили в разных местах, во время отдыха в Таиланде, но созванивались и встречались. По его словам, в Сети их сразу поженили и в какой-то момент их стало тянуть друг к другу, но грань дружбы они не перешагнули. Тимур отметил, что они давно не общались, после возвращения в столицу. «У меня сейчас нет постоянных отношений», — признался артист изданию PeopleTalk.