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Петербургские депутаты просят ужесточить федеральное законодательство ради безопасности россиян
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Петербургские депутаты просят ужесточить федеральное законодательство ради безопасности россиян 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Всего полгода понадобилось, чтобы идея петербургских парламентариев об изъятии подозрительных продуктов с прилавков оформилась в законопроект. И не просто оформилась, но и прошла обсуждение в Совете законодателей, который её одобрил. В среду 6 июня Заксобрание приняло поправки в федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» в первом чтении. После второго — а в Питере не сомневаются, что оно будет успешным, — документ отправится в Госдуму.
Суть предложения проста: чтобы инспекторы Роспотребнадзора, увидев, что продукты продаются без сертификатов качества и прочих необходимых документов, могли не просто оштрафовать торговца, как сейчас, но и изымать товар. На время, разумеется, пока предприниматель не привезёт необходимые бумаги.
«Но, как правило, у этих горе-продавцов, которые торгуют непонятно чем на ярмарках, с автолавок и ящиков, никаких документов нет, то есть изъятие получится не временным, а навсегда, — уверен инициатор законопроекта Денис Четырбок. — Причём изымать будут не только продукты, но и прилавки, включая автолавки. Так что торговать без документов станет экономически невыгодным».
Четырбок напомнил о недавнем отравлении клубникой: женщина купила её своему трёхлетнему сыну у метро, и после третьей ягоды мальчик покрылся красными пятнами. Разумеется, у торговцев не оказалось никаких сертификатов.
«Торгуют всем подряд, — вздохнул Четырбок. — Сейчас в основном овощами и фруктами, весной были клубника и корюшка, осенью пойдут мёд и орехи. Мы боремся с теми, кто заваливает рынки и ярмарки недоброкачественными продуктами. Штрафы на них не действуют, а изъятие товара наверняка поможет».
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