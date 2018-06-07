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Девушка залила глаза голубой краской и временно ослепла
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Девушка залила глаза голубой краской и временно ослепла 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Тату-зависимая жительница Австралии потратила 10 тысяч долларов на телесные модификации, сообщает Daily Mail.
На тело 23-летней Эмбер Люк из Сентрал Кост нанесены 50 татуировок. Одна из них — залитые голубым пигментом глазные белки. После последней процедуры друзья девушки назвали ее «белым драконом с голубыми глазами».
«Процедура продлилась всего 40 минут. Она была очень напряженной и болезненной. Мне пришлось держать глаза открытыми, пока мастер делал по четыре инъекции в каждый. После этого я ослепла на три недели», — поделилась Люк.
Появлению нового никнейма способствовал еще и разрезанный ранее на две половины язык. «Теперь я совершенно влюблена в свою внешность. Я ненавидела свое отражение в зеркале до того, как сделала все эти модификации. Я была скучной», — призналась девушка.
Татуированная австралийка обрела популярность в Instagram. На данный момент на нее подписаны 22 тысячи человек.
В апреле модель из Аргентины сделала хирургическую процедуру по изменению цвета глаз и практически лишилась зрения. 32-летняя Надин Бруна поменяла карий цвет глаз на голубой, вставив силиконовые импланты. По словам женщины, операция прошла неудачно, и в результате она стала видеть «как 90-летняя старуха».
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