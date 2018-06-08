Лекция о способах борьбы со стрессом состоится в районе

Людей старшего приглашают на лекцию «Стресс в большом городе». Беседа состоится 14 июня в Территориальном центре социального обслуживания «Арбат».

С пенсионерами пообщается Ирина Башкина, сотрудница Московской службы психологической помощи населению и сертифицированный психодраматерапевт.

— К нам часто поступают жалобы на то, как быстротекущая жизнь мегаполиса влияет на повышение внутреннего напряжения и способствует накоплению стресса. Именно поэтому мы решили организовать подобную лекцию, — рассказала Наталья Бакурова, организатор культурных мероприятий Отдела социальных коммуникаций и активного долголетия учреждения центра.

Тех, кого заинтересовала тематика лекции, ждут по адресу: Трубниковский переулок, дом 21, строение 1. Беседа начнется в 13:30. Вход свободный.