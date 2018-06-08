Ещё
Лекция о способах борьбы со стрессом состоится в районе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лекция о способах борьбы со стрессом состоится в районе 

Управа района Арбат города Москвы 37 минут назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Людей старшего приглашают на лекцию «Стресс в большом городе». Беседа состоится 14 июня в Территориальном центре социального обслуживания «Арбат».
С пенсионерами пообщается Ирина Башкина, сотрудница Московской службы психологической помощи населению и сертифицированный психодраматерапевт.
— К нам часто поступают жалобы на то, как быстротекущая жизнь мегаполиса влияет на повышение внутреннего напряжения и способствует накоплению стресса. Именно поэтому мы решили организовать подобную лекцию, — рассказала Наталья Бакурова, организатор культурных мероприятий Отдела социальных коммуникаций и активного долголетия учреждения центра.
Тех, кого заинтересовала тематика лекции, ждут по адресу: Трубниковский переулок, дом 21, строение 1. Беседа начнется в 13:30. Вход свободный.
Управа района Арбат города Москвы: последние новости
Юных москвичей приглашают на квест по «Маленькому принцу» в Дом книги
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Бритни Спирс выглядит в бикини и без макияжа5
Почему анальный секс — это не страшно54
Какие продукты категорически нельзя смешивать
32-летняя Эмбер Херд показала идеальные ягодицы4
Меган Маркл в варианте плюс-сайз
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
05:04
Какие продукты категорически нельзя смешивать
Еда Здоровье
05:01
Как понять, что вы живете не в первый раз
Психология
03:46
«Хороши блинчики»: голая Седокова удивила фанатов
Звёзды
06:27
Какой фастфуд самый опасный
Еда
00:13
32-летняя Эмбер Херд показала идеальные ягодицы
Звёзды
03:32
Названы признаки идеального мужчины
Психология
00:15
Удовиченко была вынуждена обратиться за помощью
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение