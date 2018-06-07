Темникова Елена Владимировна

Дата рождения: 18 апреля 1985 года

Место рождения: Курган

Знак зодиака: Овен

Мама и папа будущей певицы не были связаны со сценой. В семье пекарки и шофера Лена была вторым ребенком. В школе она задумывалась о профессии учительницы. Артистизм в девочке проявился еще в юные годы, она осваивала гитару и посещала театральный кружок. В 17 лет она даже стала победителем одного из Всероссийских конкурсов юношеского творчества в Москве. В 2003 году Елена отправилась в столицу, еще не решив, чего конкретно хочет. Перед ней стоял выбор: то ли пойти в актрисы, то ли в PR-менеджеры. Однако все сложилось иначе: Елена узнала, о проведении отбора на вторую «Фабрику звезд» и решила, что это ее судьба. Она успешно прошла прослушивание и попала в проект, который буквально перевернул ее жизнь. Работа с продюсером Максимом Фадеевым принесла ей не только славу, но и новый уровень понимания профессии эстрадной певицы. Темникова встала в один ряд с такими талантами как Полина Гагарина Елена Терлеева , заняв третье место в итоговом отборе, после чего отправилась в гастрольный тур по стране с остальными «фабрикантами». За успешными гастролями последовали работы в проектах «Последний герой 2» и открытого студтеатра «Аэропорт». В 2006 под чутким руководством Фадеева и на основе идей Елены сформировалась группа «Serebro», в состав которой кроме еще вошли Ольга Серябкина и Марина Лизоркина.

В 2007 году группа с песней «Song#1» заняла третье место на «Евровидении», после чего взлетела во всевозможные топы, став одной из самых популярных в России, хотя Максим Фадеев неоднократно заявлял, что планировал продавать ее исключительно в странах Азии: Японии и Южной Корее. Начиная с 2009 года поползли слухи об уходе Темниковой из коллектива якобы из-за ее романа с братом Фадеева Артемом. Позднее Максим признался, что это было пиар-ходом.

Елена покинула «Serebro» в 2014-м за полгода до окончания контракта, последним клипом с ней стал «Я тебя не отдам». Причинами ухода певица впоследствии называла дискомфорт от собственного «чрезмерно сексуального» образа и неоднократные скандалы вокруг ее личной жизни, которые были нужны только для продвижения проекта. В настоящий момент певица продолжает карьеру сольно, пишет песни и много гастролирует. В 2018 году она получила сразу несколько престижных музыкальных наград и стала «Женщиной года» по версии издания Glamour.

Личная жизнь Елены Темниковой

Участвуя в проекте «Фабрика звезд», Елена познакомилась с Алексеем Семеновым , с которым быстро нашла общий язык и подружилась. По окончанию проекта дружеские чувства переросли в полноценный роман, Алексей и Елена стали встречаться, затем жить вместе, затем зарегистрировали брак. Свадьба проходила в неформальной обстановке в присутствии коллег по «Фабрике». Два года молодые прожили вместе, прежде чем их брак не дал трещину и не распался, главным образом из-за новой влюбленности Семенова. Последний, впрочем, тянул с разводом еще четыре года.

В начале 2014 года в Сочи Елена познакомилась с европейским предпринимателем родом из Новосибирска Дмитрием Сергеевым . В том же году на Мальдивах они поженились. В марте 2015 года у них родилась дочка, названная Александрой.

Интересные факты

В детстве Елена была склонна к экстремальным развлечениям. На ее счету спуск со второго этажа на привязанной к окну простыни и неоднократные прогулки по стройкам без страховки.

Несмотря на вызывающий и откровенный образ, привычный поклонникам группы «Serebro», в жизни Темникова предпочитает максимально закрытую одежду, поскольку обладает весьма скромным нравом.

Теле и радио проекты

2011 — ведущая детектив-лафшоу «Реальная любовь» на МУЗ-ТВ 2015 — ведущая радиошоу «Пара напрокат» на Love Radio

2015 — участница третьего сезона шоу «Точь-в-точь» на Первом канале

2017 — постоянная ведущая РУССКОГО ЧАРТА на ТНТ MUSIC

Дискография

2009 — ОпиумRoz

2012 — Mama Lover

2018 — TEMNIKOVA III: Немодные

Видеография

В составе группы SEREBRO

2007 — Song #1 2007 — Дыши

2008 — Опиум

2008 — Скажи, не молчи

2009 — Сладко

2010 — Не время

2011 — Давай держаться за руки

2011 — Мама Люба

2012 — Мальчик

2012 — Gun 2012 — Angel Kiss

2013 — Mi Mi Mi 2013 — Мало тебя

2013 —Угар

2014 — Я тебя не отдам

Сольная карьера

2015 — Навстречу

2015 — Наверно

2016 — Ревность

2016 — Импульсы города

2016 — Тепло

2016 — Движения

2017 — Сумасшедший русский

2017 — Не обвиняй меня

2017 — Вдох

2017 — Казался странным

2018 — Фиолетовый

2018 — Не сдерживай меня