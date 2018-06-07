С белорусами в постели

Почему шляхтянок из ВКЛ (Великое княжество литовское — прим. ред.) считали в Европе развратными, сколько было любовниц у короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского и как проходил самый сексуальный праздник Купалье? На эти и другие вопросы из сексуальной истории нашей страны попробовала ответить журналистка Анастасия Зеленкова. Ее книга «В постели с белорусом: из истории национального секса» уже готова к изданию, объявлен сбор средств. Naviny.by поговорили с Анастасией про сексуальную жизнь белорусов и национальные особенности поведения в постели.

«Белорусские новости»: В последнее время вышло несколько исследований историков по схожей теме. А что подтолкнуло вас написать такую книгу?

Анастасия Зеленкова: Я очень давно занимаюсь этой темой. Как журналистка часто писала про это. Вначале познакомилась с белорусским эротическим фольклором, потом мне стало интересно, как это происходило в шляхетской среде. Собирался материал, который хотелось предоставить всем, показалось, что это должно быть интересно людям.

Насчет работ историков — мы все же трудились параллельно. К тому же у историков есть определенная эпоха, которую они изучают, я же собирала все. Мне было интересно показать весь спектр сексуальных отношений наших предков, начиная от язычества и заканчивая современностью. Конечно, я читала исследования, которые выходили, использовала в своей книге, ссылалась на них. У нас же нет, надеюсь, монополии на тему секса?

— А какие источники вы использовали?

— Их много. Это и фольклор, и историческая литература, и произведения искусства, и пресса, включая дореволюционного периода и советского времени. К тому же, сама неоднократно писала материалы на эту тему, общаясь с исследователями шляхетской культуры, народных традиций. Пригодились даже школьные знания. Например, что касается первобытной эпохи. Имея уже какие-то представления, по-новому начинаешь смотреть на привычные вещи.

Как на тот же шкловский идол, который, как оказывается, появился благодаря «фаллическому культу», который исповедовали наши предки.

Многие народы поклонялись фаллосу как главному источнику жизни на Земле, изображали, таким образом, центрального бога. Так что мы тут не исключение. Присмотритесь к шкловскому идолу повнимательнее и поймете, что это не просто неумелая скульптура, к которой автор не смог приделать руки и ноги. И таких скульптур и языческих камней у нас много. Естественно, в школе нам про это не рассказали. На нашей земле до сих пор находят много каменных фаллосов небольших форм.

— В описании к книге вы говорите про «небезобидные праздники». Что это за праздники?

— Это те народные праздники, которые отмечали наши предки и которые мы также отмечаем сегодня. Например, Купалье. Только раньше на Купалье не только прыгали через костры и плели венки. Даже в начале XX века фольклористы фиксировали, что происходит на таком празднике.

— И девушка могла «затянуть в хмызняки» любого понравившегося парня на Купалье…

— Конечно. Это было нормально, в этот день предки-язычники отмечали инициацию девушек, то есть лишение их невинности. Постепенно традиция интерпретировалась, менялась. Но народные обычаи очень живучи. Ни женщины, ни мужчины не считали грехом в эту ночь связать себя с кем-то сексуальными узами.

— Может, в вашей книге с неожиданной стороны раскрываются подробности жизни известных шляхтичей?

— В принципе, их имена у многих на слуху. Тот же король Ягайло умудрился стать отцом, когда ему было уже за семьдесят. В этой связи был даже скандал в королевстве, многие говорили, что сын у Софьи Гольшанской не от короля. Ее предполагаемого любовника Генриха пытали, но он упорно утверждал, что королева не изменяла королю.

Или, например, история Барбары Радзивилл и короля Сигизмунда Августа. У нас любят рассказывать про их любовь до гроба. Но когда король собирался жениться, польская шляхта преподнесла ему список любовников Барбары. Он был внушительный и включал даже дворцовых слуг. Но это Сигизмунда не остановило, у него список любовниц был не меньше.

Известно про Пане Коханку, который тоже имел славу ловеласа. А последний король Речи Посполитой Станислав Август Понятовски, по некоторым данным, оставил после себя более ста внебрачных детей и просто бесчисленное количество безутешных любовниц.

— А почему девушек из ВКЛ в остальной Европе считали развратными?

— На тот момент для той же Польши с ее жестким влиянием католической церкви сексуальная жизнь девушек в ВКЛ вызывала шок и ужас. Я не думаю, что тут происходили прямо Содом и Гоморра, но женщины были достаточно свободных взглядов. Они спокойно могли разводиться и даже, бывало, заводили любовников на стороне, о чем есть множество свидетельств.

Если возникали проблемы во взаимоотношениях с супругами, то никто не заставлял себя мучиться. Например, поводом для развода считалась мужская импотенция или даже женская холодность, и светский и церковный суд разводил в этом случае без каких-либо проблем.

— В описании к книге вы говорите о тайных эротических обществах в дореволюционные времена. Что это за общества?

— В 1908 году в минской прессе появилась скандальная статья про «лигу свободной любви». В ней повествовалось о молодежной организации, которая, как можно догадаться из названия, практиковала любовь без всяких условностей и ограничений. Собираясь на закрытых вечеринках, молодые люди занимались групповым беспорядочным сексом, сопровождая действо определенными ритуалами.

Многие газеты перепечатывали эту статью, пересказывали устав общества. Но довольно сложно понять, было такое на самом деле или же это просто «утка». Желтая пресса могла написать, а остальные газеты перепечатать. Но в любом случае, «лига свободной любви» была приметой эпохи, тем, что волновало людей в начале ХХ века.