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Водный сад «Геометрия природы» — победитель Moscow Flower Show 2017
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Водный сад «Геометрия природы» — победитель Moscow Flower Show 2017 

Salon.ru 41 минуту назад
Фото: Salon.ru
Этот сад задумывался как место отдохновения, где можно успокоить мысли и прийти к внутренней гармонии. Чтобы добиться этого, автор проекта ландшафтный дизайнер Иван Бугаев (BUGAEV Parks&Gardens) взял за основу планировки принцип золотого сечения, который с эпохи Возрождения ассоциируется с совершенством: архитектуры, человеческого тела, построения живописного полотна или скульптурной композиции. Располо­жение отдельных элементов сада просчитано до мелочей и формирует стройную геометрическую схему, где все части соотносятся друг с другом в определённой пропорции. Дизайнер проводит аналогию с устройством Вселенной, микро— и макромирами, дополняющими друг друга.
Общая площадь участка — 288 квадратных метров. На нём создан водный сад, основой которого стала большая искусственная заводь. Композиция сада как бы раскручивается по спирали, уводя взгляд от центрального элемента в виде круглой скамьи, «утопленной» в воде, через россыпь небольших островов к журчащему на заднем плане водопаду.
Циркульная бетонная скамья с сиденьями–ступенями — ноу–хау Ивана, необычная авторская разработка, первый раз внедрённая в этом проекте. Получается, что водная гладь, в зависимости от того, на какой ступеньке сидеть, находится на уровне груди или головы сидящего, как бы окружает. Он слышит журчание воды, любуется кувшинками. Он в укрытии, отрезан от мира, но это «изгнание» только радует. Ведь это редкая возможность побыть наедине с собой и природой.
Так как сад водный, дизайнеры использовали рас­тения, характерные для берегов водоёма. Центральную вертикаль задаёт ива. На заднем плане просматривается водопад, окружённый ирисами и аиром. По водной глади плавают разноцветные кувшинки. А границы сада сформированы живой изгородью из стриженого кизильника и граба.
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