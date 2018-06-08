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Письмо Дианы перед помолвкой продадут на аукционе
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Письмо Дианы перед помолвкой продадут на аукционе 

Рамблер 1 час назад
Фото: News.ru
На онлайн аукцион выставлена записка Леди Ди, обращенная к ее прислуге.
Женский форум  Ещё 4 источника 
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