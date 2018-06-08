Письмо принцессы Дианы со смайликом выставили на аукцион за $1,5 тыс.

ЛОНДОН, 8 июня. / ТАСС /. Письмо принцессы Дианы, в котором она в шутку просит «прислать ей медаль» в день тридцатилетия, выставлено на аукцион RR Auctions в Бостоне. За двухстраничное дружеское послание со смайликом планируется выручить около $1,5 тыс., сообщает британская газета Daily Mail.

Принцесса написала от руки это послание в июле 1990 года в ответ на поздравление с 29-летием со дня рождения модельера Брюса Олдфилда и его бизнес-партнерши Аниты Ричардсон. В нем она поблагодарила их за подарок — дизайнерский свитер — и в шутку попросила достать для нее медаль, когда ей исполнится тридцать. Дружеское послание подписано именем Дианы, а также смайликом и значками, обозначающими поцелуи. Принцесса на протяжении долгого времени дружила с Олдфилдом, который создавал для нее вечерние наряды.

Вместе с письмом на аукцион выставлены семейные рождественские открытки с фотографиями принцессы с принцем Чарльзом и сыновьями — Уильямом и Гарри. Они также подписаны Дианой. Еще одним лотом стала копия памятной книги графа Чарльза Спенсера в шелковом тиснении, которую младший брат Дианы выпустил в 1997 году после ее гибели в автокатастрофе в Париже.

"У Дианы был прекрасный почерк с завитушками, а в ее письмах чувствуется заботливый тон", — отметил Бобби Ливингстон, исполнительный директор RR Auctions. «Я думаю, именно открытость и соучастие сделали ее такой близкой народу». Итоги торгов станут известны 13 июня.

В сентябре на торгах этого же аукционного дома за $21 тыс. был продан футляр для визитных карточек принцессы Дианы. Ранее с молотка за почти $9 тыс. ушла серебряная цепочка с подвеской в форме латинской буквы D, которую Диана носила в детстве.