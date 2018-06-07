Бойфренд Марии Политовой ответил на обвинения в причастности к ее гибели

Бывшая участница скандального телепроекта «Дом-2» Мария Политова в конце прошлого года была найдена мертвой. Причиной смерти 30-летней женщины стало отравление алкоголем и антидепрессантами. Но ее мать винит в трагедии возлюбленного покойной Артема Шанурова.

Мария Политова запомнилась телезрителям как одна из самых эксцентричных участниц «Дома-2». Молодой человек по имени Артем Шануров состоял с ней в отношениях и сейчас тяжело переживает утрату. А ее мама уверена — именно он негативно повлиял на дочку, психологическое состояние которой долгое время было нестабильным. Экс-бойфренд Политовой решил обозначить свое видение ситуации: «Машина мать (она врач, как и все остальные родственники) в предельно некрасивой форме обвинила меня в том, что я ее убил. Потому что я „должен был догадаться, что ее нужно было госпитализировать“».

Шануров не стал молчать в ответ на обвинения, которые считает несправедливыми, и написал матери Марии открытое письмо. Он указал, что та изначально отказалась знакомиться с ним и не рассказала ему об опасных диагнозах избранницы: «Про биполярное расстройство я подозревал, но не был уверен, когда ее искали, сказал прессе, чтобы не думали, что это PR — потом подтвердилось, угадал. Но там еще не только этот диагноз был». По словам мужчины, мать Марии Политовой в общении с ней допускала оскорбления и его любимая женщина не хотела говорить о своем детстве, отмечая, что оно у нее было очень сложным. При этом Артем не обвиняет никого и призывает остальных людей беречь своих близких, подчеркивая, что даже злейшему врагу не пожелал бы пережить то, что пришлось ему.

Известно, что Артем Шануров планировал жениться на Марии Политовой, о чем недавно осведомил ее поклонников. К сожалению, его планам не было суждено воплотиться в реальность и многие считают своим долгом адресовать ему слова поддержки: «Мария была светлым человечком, как жаль ее!» «Держитесь! Очень печально, что так все сложилось, у нее серьезные проблемы были…»

«Как плохо, что вовремя человеку не помогли, очень печально это!» «Хорошо, что ответил на обвинения в причастности к ее гибели, мне кажется, это просто от безысходности люди ищут виноватых». «Бедная Маша, мене всегда было жаль ее». «Очень грустно, держитесь!»