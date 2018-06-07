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Иллюзия или анатомическая особенность: почему у белухи увидели человеческие ноги
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Иллюзия или анатомическая особенность: почему у белухи увидели человеческие ноги 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
В сети в 2016 году появился снимок белухи, на котором у млекопитающего как будто бы выступают ноги, сильно напоминающие человеческие. Тогда предположили, что именно поэтому у моряков появились легенды о русалках.
На самом деле под толстой кожей белухи, конечно же, не ноги. Но поскольку популярная фотография недавно вновь всплыла в интернет-пространстве, мы попробуем объяснить, что же это такое: иллюзия или анатомическая особенность.
Симметричные костеподобные выступы, которые видны на фотографии, выполняют важную роль для морских млекопитающих, обитающих в ледяных арктических и субарктических водах.
Источник: Mashable
Это подкожный жир. В частности, продолговатые наросты — дополнительные изолированные запасы жира, которые животные хранят по бокам.
Кэри Ричард (Carey Richard), смотритель китообразных в аквариуме (Mystic Aquarium), США, рассказала: «Все дело в странном ракурсе снимка. Камеру держали под таким углом, что было видно, как движется подкожный жир. Честно говоря, я никогда не видела, чтобы подкожный жир у белух выглядел так, как на фотографии».
Изолированные запасы жира составляют около 40 процентов веса белухи, поэтому по бокам его легко заметить, особенно у плывущего животного. В случае с фотографией, скорее всего, именно движением тела, в момент которого засняли белуху, можно объяснить иллюзию наличия человеческих ног.
Мэнди Мигура, биолог и исследователь морских млекопитающих в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований: «Думаю, это просто такой ракурс и животное заснято во время движения в воде, что вызвало искажение внешнего вида».
По поводу возникновения мифов о русалках специалисты считают, что моряки, скорее всего, слышали пение белух, а не видели те пресловутые «человеческие ноги», потому что у русалок как раз ног-то и не было. Возможно, путешественники по северным морям видели белух, которых называют «канарейками моря», на камнях и слышали их песни.
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