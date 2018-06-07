Знаменитые супермодели 90-х, которые растеряли свою красоту

Они блистали на подиумах, их гонорары исчислялись сотнями тысяч долларов, они мечтали всегда быть ослепительными юными красотками, но битву с возрастом проиграли. О том, кто из культовых топ-моделей 90-х не захотел «стареть естественно», а побежал за помощью к косметологам и пластическим хирургам, и что из этого вышло — в материале Teleprogramma.pro. Линда Евангелиста , 53 года Так Линда Евангелиста выглядит сегодня

Внешностью канадской топ-модели итальянского происхождения в 90-е восхищались миллионы, за надменный взгляд и удивительные миндалевидные глаза ее называли инопланетянкой, ее лицо смотрело с постеров лучших косметических фирм, а дизайнеры устраивали «сражения» за то, чтобы именно Линда Евангелиста представляла на подиуме их лучшие наряды. Впрочем, порой и на подиум ей было выходить не надо. Линда стала первой супермоделью, которой платили баснословные гонорары только за то, что она удостаивала какое-либо мероприятие своим появлением. «Меньше чем за 10 тысяч долларов я даже с кровати не встану» — эта фраза Евангелисты стала крылатой.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1794574522685310500_2274329122"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

В последние годы звезда заметно пополнела. Линда тратит на омолаживающие процедуры внушительные суммы, как-то она даже призналась, что ботокс для нее такое же «привычное дело», как и окрашивание волос. Однако модные «уколы красоты» и термаж (грубо говоря, глубокое прогревание кожи специальным аппаратом для ее подтяжки) изменили ее лицо до неузнаваемости. Практически все поклонники звезды считают, что она перестаралась. Сегодня Линда Евангелиста растеряла значительную часть своего шарма и стала похожа на самую обычную «жертву красоты» с неестественно «надутой» кожей и отекшим от многочисленных инъекций лицом.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1792852163715030388_5744522516"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Карла Бруни, 50 лет Карла Бруни-Саркози, 2017 г.

Топ-модель с французско-итальянскими корнями и запоминающейся внешностью, входившая в 90-е в список самых высокооплачиваемых моделей мира, оставила подиум в 1997-м. Карла Бруни не раз признавалась, что очень боится постареть. Она приложила огромное количество усилий, чтобы сохранить молодость и красоту. Но вот удалось ли ей выиграть битву со временем — вопрос спорный. Да, Карла Бруни-Саркози хорошо и очень ухоженно выглядит — как и положено женщине ее статуса и возраста. Но вот прежнего обаяния уже нет, часто лицо Карлы напоминает маску — сказываются результаты многочисленных инъекций.

Красотка Карла Бруни на подиуме в 1995 г. Карен Мюльдер, 48 лет Сейчас Карен Мюльдер о подиуме не помышляет

Сегодня имя этой супермодели 90-х многим ничего и не скажет, а было время, когда белокурая красотка из Нидерландов являлась одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире и соперничала с Клаудией Шиффер за звание самой красивой блондинки 90-х. Победительницу определило время. И победа осталась не за Карен. Говорили, что во всех профессиональных провалах модели виновата ее неустойчивая психика. В 2000 году она бросила карьеру, которая была на самом пике, и стала фактически затворницей. Сейчас Карен Мюльдер очень редко появляется на публике, занимается благотворительностью. В 2009 года она сделала неудачную пластическую операцию, после которой ее лицо изменилось до неузнаваемости.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1724367407025229636_4925039442"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Надя Ауэрманн, 47 лет Надя Ауэрманн сегодня

Немецкая супермодель, вместе с Линдой Евангелистой, Евой Герциговой, Клаудией Шиффер и Наоми Кэмпбелл когда-то составлявшая «элиту» фэшн-бизнеса 90-х, тоже прикладывает очень много усилий, чтобы выглядеть моложе своих лет. Она сидит на строгих диетах, поэтому ей удается сохранять стройную фигуру. Только вот выглядит Ауэрманн очень усталой и изможденной. Звезда явно обращалась к пластическому хирургу — у нее изменился овал лица и разрез глаз, которые на некоторых фото стали напоминать маленькие щелочки.

Надя Ауэрманн, 1999 г.

Модельную карьеру обладательница самых длинных ног на Планете (этот рекорд официально зарегистрирован в Книге Гиннеса) оставила ради воспитания дочери. Сейчас Косиме Ауэрманн 21 год и она практически является копией своей матери — той, двадцатилетней. Ева Герцигова, 45 лет Ева Герцигова на Каннском кинофестивале, 2018 г.

Звезда подиумов 90-х и сегодня, несмотря на возраст и семью, не собирается прощаться с фэшн-бизнесом. Чешская топ-модель по-прежнему блистает на красных ковровых дорожках, демонстрирует фигуру в пикантных фотосессиях, ее лицо украшает обложки самых известных модных журналов, а улыбка по-прежнему ослепительна. Но глядя на последние фотографии Герциговой становится понятно: Ева «золотой эпохи» 90-х и сегодняшняя — два разных человека. Без последних достижений косметологии и пластической хирургии тут явно не обошлось. Но победа остается за 90-ми.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1768554537181710166_417277201"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2484375)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2484375)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Кейт Мосс , 44 года Кейт Мосс, 2018 г.

Британская супермодель и актриса появилась на подиуме позже своих коллег — но быстро заставила их потесниться. Хрупкая, скуластая, с огромными глазами — она стала эталоном в модном мире начала 90-х, когда воцарился культ гранжа и андрогинных девочек-мальчиков. Взбалмошная и непредсказуемая, Кейт Мосс не была пай-девочкой, обожала вечеринки, а минералке без газа, в отличие от своих более мудрых коллег, предпочитала спиртное.

Кейт Мосс на подиуме, 1994 г.

Пройдя через вереницу любовных романов и громких скандалов, в том числе и связанных с наркотиками, оторва-Кейт со временем остепенилась. Она и сегодня остается одной из самых высокооплачиваемых топ-моделей, но, увы, на ее лице отразились все «грехи» шальной молодости». И никакие косметические процедуры не могут их убрать, так же как и вернуть прежний задорный блеск глазам.