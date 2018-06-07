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Красноярские мужчины 10 июня будут носить жён на руках
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Красноярские мужчины 10 июня будут носить жён на руках 

АиФ Красноярск 59 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Второй год подряд местом дислокации станет восточная часть острова Татышев. Чемпионат будет проводиться 10 июня в формате семейного фестиваля. Тематическая фотозона с моментальной печатью, детская локация, где каждый желающий сможет стать настоящим супергероем, ждут участников и гостей.
Самые маленькие болельщики смогут полакомиться сладкой ватой, для них будут работать аквагримеры, а создавать настроение, подбадривать участников и зрителей будет кавер-группа NONSTOP.
Пара — победительница получит сертификат на 50 тысяч рублей для приобретения бытовой техники. За второе и третье места пары тоже наградят сертификатами на 30 и 20 тысяч рублей соответственно. Кроме того, оргкомитет чемпионата учредил три дополнительных приза — сертификаты по 5 тысяч рублей от франчайзинговой сети магазинов в номинациях «За волю к победе», «Эффектное прохождение трассы» и «Самой яркой и активной группе поддержки».
На сегодня для участия в чемпионате зарегистрировались 50 пар. Поступающие заявки добавляются в лист ожидания. Если кто-то из зарегистрированных пар откажется, организаторы добавят участников из резервного списка.
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