Как сшить чехол для гладильной доски своими руками: 2 мастер-класса

Со старым выцветшим чехлом гладильная доска выглядит не слишком эстетично. Кроме того, если прежний чехол несъёмный и на нём появились пятна, они во время утюжки могут проявиться на ткани, с которой вы работаете. Обновить чехол несложно: выбирайте, какой вариант съёмного чехла для вас более удобен — на эластичной ленте или регулируемом шнуре.

Чехол для гладильной доски на шнуре: мастер-класс

Фото: craftsy.com Вам потребуется:

— плотная хлопчатобумажная ткань для чехла (отрез на 30-40 см больше размеров вашей доски по длине и ширине);

— косая бейка (длиной, примерно равной периметру вашей доски);

— тонкий прочный шнур длиной примерно на 20 см больше периметра доски;

— подходящий к шнуру по размеру ограничитель для шнура;

— швейная машина;

— нитки;

— английская булавка;

— ножницы.

1. Если вы используете для чехла новую ткань, перед работой её лучше выстирать, высушить и отутюжить — так вы будете уверены в том, что чехол не изменится в форме или размерах после стирки.

2. Разложите ткань на рабочей поверхности. Сверху положите вашу гладильную доску. Обрежьте ткань так, чтобы деталь чехла оказалась на 10 см шире доски с каждой её стороны.

Фото: craftsy.com 3. Подровняйте края. Затем обработайте их на машинке косой бейкой. Места стыка косой бейки подверните и застрочите так, как показано на фото. Необходимо, чтобы вы смогли продеть в образовавшуюся кулиску шнурок.

Фото: craftsy.com 4. С помощью английской булавки проденьте шнур в кулиску. Концы зафиксируйте ограничителем.

Фото: craftsy.com 5. Остаётся только надеть на доску новый чехол и как следует затянуть шнур.

Фото: craftsy.com Чехол для гладильной доски на резинке: мастер-класс

Фото: thediymommy.com Вам потребуется:

— плотная хлопчатобумажная ткань для чехла (отрез на 30-40 см больше размеров вашей доски по длине и ширине);

— эластичная лента длиной, примерно равной периметру вашей доски;

— швейная машина;

— нитки;

— ножницы;

— английская булавка.

1. Новую ткань для чехла перед работой выстирайте, высушите и отутюжьте. Разложите ткань на рабочей поверхности изнанкой вверх, сверху расположите вашу доску и наметьте деталь чехла, добавляя к размерам доски около 13 см с каждой стороны. Уберите доску и вырежьте деталь.

Фото: thediymommy.com 2. Подверните края детали чехла так, чтобы в образовавшуюся кулиску можно было вдеть резинку, и прострочите на машине. Оставьте незашитым небольшой участок для вдевания резинки.

Фото: thediymommy.com 3. Вденьте резинку с помощью английской булавки. Прежде чем обрезать края резинки и сшить их вместе, примерьте чехол на вашу гладильную доску. Резинка должна удерживать чехол на доске достаточно прочно, при этом не должна мешать снимать и надевать чехол.

Фото: thediymommy.com 4. Остаётся надеть новый чехол на доску.

Фото: thediymommy.com