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Как сшить чехол для гладильной доски своими руками: 2 мастер-класса
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Как сшить чехол для гладильной доски своими руками: 2 мастер-класса 

BurdaStyle.ru 59 минут назад
Фото: BurdaStyle.ru
Со старым выцветшим чехлом гладильная доска выглядит не слишком эстетично. Кроме того, если прежний чехол несъёмный и на нём появились пятна, они во время утюжки могут проявиться на ткани, с которой вы работаете. Обновить чехол несложно: выбирайте, какой вариант съёмного чехла для вас более удобен — на эластичной ленте или регулируемом шнуре.
Чехол для гладильной доски на шнуре: мастер-класс
Фото: craftsy.com  Вам потребуется:
— плотная хлопчатобумажная ткань для чехла (отрез на 30-40 см больше размеров вашей доски по длине и ширине);
— косая бейка (длиной, примерно равной периметру вашей доски);
— тонкий прочный шнур длиной примерно на 20 см больше периметра доски;
— подходящий к шнуру по размеру ограничитель для шнура;
— швейная машина;
— нитки;
— английская булавка;
— ножницы.
1. Если вы используете для чехла новую ткань, перед работой её лучше выстирать, высушить и отутюжить — так вы будете уверены в том, что чехол не изменится в форме или размерах после стирки.
2. Разложите ткань на рабочей поверхности. Сверху положите вашу гладильную доску. Обрежьте ткань так, чтобы деталь чехла оказалась на 10 см шире доски с каждой её стороны.
Фото: craftsy.com  3. Подровняйте края. Затем обработайте их на машинке косой бейкой. Места стыка косой бейки подверните и застрочите так, как показано на фото. Необходимо, чтобы вы смогли продеть в образовавшуюся кулиску шнурок.
Фото: craftsy.com  4. С помощью английской булавки проденьте шнур в кулиску. Концы зафиксируйте ограничителем.
Фото: craftsy.com  5. Остаётся только надеть на доску новый чехол и как следует затянуть шнур.
Фото: craftsy.com  Чехол для гладильной доски на резинке: мастер-класс
Фото: thediymommy.com  Вам потребуется:
— плотная хлопчатобумажная ткань для чехла (отрез на 30-40 см больше размеров вашей доски по длине и ширине);
— эластичная лента длиной, примерно равной периметру вашей доски;
— швейная машина;
— нитки;
— ножницы;
— английская булавка.
1. Новую ткань для чехла перед работой выстирайте, высушите и отутюжьте. Разложите ткань на рабочей поверхности изнанкой вверх, сверху расположите вашу доску и наметьте деталь чехла, добавляя к размерам доски около 13 см с каждой стороны. Уберите доску и вырежьте деталь.
Фото: thediymommy.com  2. Подверните края детали чехла так, чтобы в образовавшуюся кулиску можно было вдеть резинку, и прострочите на машине. Оставьте незашитым небольшой участок для вдевания резинки.
Фото: thediymommy.com  3. Вденьте резинку с помощью английской булавки. Прежде чем обрезать края резинки и сшить их вместе, примерьте чехол на вашу гладильную доску. Резинка должна удерживать чехол на доске достаточно прочно, при этом не должна мешать снимать и надевать чехол.
Фото: thediymommy.com  4. Остаётся надеть новый чехол на доску.
Фото: thediymommy.com
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