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Читатели дарят цветы
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Читатели дарят цветы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Каждый вечер в метро промоутеры вручают пассажирам свежую «Вечерку». А пассажиры в ответ иногда благодарят их не только словом, но и цветами.
4 июня Нина Поспелова, как обычно, раздавала газеты на станции «Профсоюзная».
— Смотрю, идет девушка, она частенько берет «Вечерку», всегда здоровается и улыбается, — рассказывает она. — В этот раз у нее в руках был пышный букет красивых роз. Подошла ко мне, вынула самый ароматный цветок и дала мне в обмен на газету.
Однако для промоутера получать цветы от пассажиров не в диковинку.
— Недавно был еще похожий случай. Шла очень симпатичная женщина с огромным букетом. Но грустная. Когда она поравнялась со мной, я не удержалась, сказала ей, что она красивая, — вспоминает Нина Поспелова. — Женщина улыбнулась и подарила мне одну розу из своего букета.
— Бывают те, кто специально заходят в метро, чтобы взять свежий номер, — говорит промоутер.
Самой Нине Поспеловой больше всего в газете нравится рубрика «Продпробежка».
— Сравнительные таблицы очень полезны, — считает она. — А еще мне нравится читать про сериалы.
ЦИФРА
1,6 тысячи экземпляров свежих номеров «Вечерки» раздает один промоутер за день.
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