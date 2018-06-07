Бейонсе и Джей Зи повторно обменялись клятвами любви и верности

Бейонсе (Beyonce) и Джей Зи (Jay Z) сейчас совершают семейное турне. Звездная пара намерена посетить 15 европейских городов и 21 город в Северной Америке. Накануне они дали первый концерт, который состоялся в столице Уэльса Кардиффе. Зрители, которые пришли на выступление звезд, стали первыми, кому стало известно о том, что музыканты снова обменялись клятвами верности.

Влюбленные обожают делать тайну из своей личной жизни, тем самым еще более подогревая интерес публики к своим персонам. Во время исполнения одной из композиций в качестве иллюстрации они выбрали свои снимки с повторного венчания. Детали церемонии звезды по традиции скрыли, но исходя из фото, на свадьбе присутствовали их дети — старшая дочь Блю Айви и близняшки Сэр и Руми.

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Слоганом турне стала фраза «Настоящая любовь», которая постоянно появлялась на экранах.

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Стоит отметить, что брак супругов одно время находился на грани развала из-за измены Джей Зи. Однако пара сумела преодолеть кризис и нашла в себе силы строить отношения дальше.