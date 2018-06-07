Лезгинка, проникающая в кровь

Ритмичные удары барабана, звук национальной дудки — зурны, синхронно двигающиеся ноги в черных трико — в детской школе-студии при дагестанском ансамбле танца «Лезгинка» начинается экзамен.

«Лезгинка» — самый известный дагестанский и, возможно, кавказский ансамбль народного танца. Танцевать в нем — престижно. Попасть в ансамбль мечтают и большинство учеников детской школы-студии, и их родители, хотя выпускников с удовольствием примут во множество танцевальных трупп.

Сейчас с студии учится 115 детей. Конкурс при поступлении — не меньше пяти человек на место.

— Но брать больше детей мы не можем: не хватает помещений, мы работаем совместно с «Лезгинкой», — разводит руками руководитель школы-студии Тарият Капиева, балетмейстер и преподавательница национально-сценического танца.

Детей в школу набирают раз в три года. Но на самом деле привести ребенка на просмотр можно в любое время: если преподаватели сочтут, что он подходит, его зачислят.

— В первую очередь мы смотрим на пропорционально развитое телосложение —длина рук, ног, шеи, красивый подъем стопы. Чтобы не было никаких родимых пятен на лице, на шее. О каком таланте может речь идти речь, если с родинками и непропорциональным телом?

Большинство из тех, кто сегодня сдает экзамен, пришли в школу не умея ничего. И это совершенно нормально, уверена Капиева.

— Нам нужен чисто нулевой материал. Если ребенок уже где-то занимается танцами, нам приходится переучивать. Каждый ансамбль имеет свою специфику, у нас, например, свое положение рук. Переучивать — целая проблема. Знаете, как у пианиста: если уже поставлена рука, то ломать ее и заново ставить — это очень трудно.

Учеба длится четыре года. В конце каждого — экзамены: акробатика, танцевальные трюки, национальный танец.

Трюки сдают только мальчики. Для некоторых из них стать трюкачом — единственная возможность попасть в ансамбль. Артисты должны быть высокими. Если мальчик «не дорос», у него есть шанс проявить себя в акробатических номерах.

У девочек такой «запасной» возможности нет.

— Рост 173 сантиметра — сегодняшний минимум для танцовщиц «Лезгинки». Исключения бывают. Одна из наших солисток, Заира Джаватханова, невысокая, ей делают набойки на обувь, чтобы казалась примерно одного роста с другими. Раньше таких стандартов не было, а сейчас и балерины вон какие высокие, — рассказывает Тарият Капиева.

Обязательный аксессуар для трюкачей — наколенники. Многие трюки они выполняют на коленях, на высокой скорости. Мальчики один за другим крутятся по полу, кто-то теряет равновесие, но, чуть качнувшись в сторону, выравнивается и продолжает. Преподаватели наблюдают молча. Родители, затаив дыхание, следят за каждым поворотом головы своих сыновей.

Весь экзамен длится не дольше 20 минут. Этого времени достаточно, чтобы оценить работу детей, говорят педагоги. После один из преподавателей брызгает на пол водой из кувшина — прибить поднявшуюся пыль.

Занятия в школе продлятся еще несколько недель, потом дети уйдут на каникулы.

— Я хочу стать трюкачом в «Лезгинке», — делится только что «отэкзаменовавшийся» Вагиф Гейдаров.

Ему 13, из них танцует больше трех лет. В «Лезгинку» привела мама: всегда хотела танцевать сама, но не разрешил отец.

До обеда мальчик ходит в обычную школу, после пять дней в неделю занимается танцами. Говорит, совмещать нетрудно. Но на спорт времени уже не остается.

— Занимался раньше спортом — боксом, хотел бросить танцы и заняться вольной борьбой. Но больше нравится здесь.

У Тарият Капиевой есть свое объяснение такому выбору.

— «Лезгинка» — это как прививка, навсегда проникает в кровь всех, кто занимается танцами.