Занятия дыхательной гимнастикой для пенсионеров набирают популярность в ТЦСО «Ховрино»

Одним из популярных направлений в рамках городского проекта «Московское долголетие» стали бесплатные занятия дыхательной гимнастикой для людей старшего поколения, которые проходят в центре соцобслуживания «Ховрино». Об этом рассказали в отделении дневного пребывания.

— Список целительных эффектов, обычно приписываемых дыхательной гимнастике, огромен. С ее помощью улучшается кровообращение, оздоровляются сердечно-сосудистая и дыхательная системы, уходит лишний вес, выводятся шлаки и токсины, улучшается работа мозга и лучше функционирует нервная система, — перечислили в центре.

Желающим присоединиться к занятиям необходимо прийти в центр соцобслуживания «Ховрино» по адресу: ул. Флотская, д. 15, корп. 1 с паспортом и СНИЛС и заполнить анкету. (ео)