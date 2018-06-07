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Занятия дыхательной гимнастикой для пенсионеров набирают популярность в ТЦСО «Ховрино»
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Занятия дыхательной гимнастикой для пенсионеров набирают популярность в ТЦСО «Ховрино» 

Управа района Ховрино города Москвы 30 минут назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Одним из популярных направлений в рамках городского проекта «Московское долголетие» стали бесплатные занятия дыхательной гимнастикой для людей старшего поколения, которые проходят в центре соцобслуживания «Ховрино». Об этом рассказали в отделении дневного пребывания.
— Список целительных эффектов, обычно приписываемых дыхательной гимнастике, огромен. С ее помощью улучшается кровообращение, оздоровляются сердечно-сосудистая и дыхательная системы, уходит лишний вес, выводятся шлаки и токсины, улучшается работа мозга и лучше функционирует нервная система, — перечислили в центре.
Желающим присоединиться к занятиям необходимо прийти в центр соцобслуживания «Ховрино» по адресу: ул. Флотская, д. 15, корп. 1 с паспортом и СНИЛС и заполнить анкету. (ео)
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