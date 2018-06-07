7 книг о первой любви от автора «Зови меня своим именем»

Андре Асиман — автор романа «Зови меня своим именем» считает, что мы любим только один раз в нашей жизни: в первый раз. По его словам, любови, которые наступают позже, всегда менее непроизвольные, а значит, неискренние. Хотя бы раз ты понимаешь то, о чем пишут в книгах, — как рука в волосах может вызывать дрожь, а один взгляд заряжать энергией на весь день. Если ты хочешь вновь освежить это чувство в памяти, выбери одну из этих книг, которые посвящены первой и серьезной любви.

1. «Американха» — Чимаманда Нгози Адичи

Ифимелу и Обинзе влюбились, еще когда были подростками в Нигерии, но так как росли в стране с военной диктатурой, оба мечтали о другой жизни вдали от дома. Мечты приводят Ифимелу в университет в США, а Обинзе отказали во въезде, так что он нелегально уехал в Лондон. Американха — роман о всех видах первой любви, о романтическом чувстве, о любви к родине, любви к детским мечтам, а также это рассказ о том, как полюбить себя и реализовать собственные цели.

Ей нравилось, как смело он ни от кого не прячет их отношения, носит их на себе, как яркую рубашку.

Этот внушительный графический роман рассказывает историю романа между автором книги Томпсоном и Рейной, их взрослением и поиском себя в сложных обстоятельствах. Томпсон провел свое детство под гнетом серьезных религиозных ограничений, а его брат отбирает у него единственное оружие — фантазию. Крейг мечтает только о том, чтобы рисовать во славу Господа, но осознает сложное чувство внутри, которое не дает его вере остаться такой же сильной.

Говорят, в Верхней Пенсильвании есть четыре времени года: ранняя зима, середина зимы, поздняя зима и следующая зима.

3. «Грозовой перевал» — Эмили Бронте

Эта книга — яркий пример совершенно безответной и неудержимой первой любви. Он — одержим, озлоблен и мстителен, она — избалована и свободолюбива, но между ними вспыхивает пламя яркого чувства, с последствиями которого приходится бороться целому поместью. Все, что может пойти не так в первой любви, — рассказано в классическом произведении сестер Бронт, и это похоже на книгу о том, как поступать не следует.

Моя любовь к Линтону, как листва в лесу: знаю, время изменит её, как меняет зима деревья. Любовь моя к Хитклифу похожа на извечные каменные пласты в недрах Земли. Она — источник, не дающий явного наслаждения, однако же необходимый.

4. «Наездницы» — Энтон Дисклофани

Еще один роман о первой любви, полной ошибок и разочарований. Вдали от реального мира в эпоху Великой Депрессии, 15-летняя Теа была фактически изгнана из своей семьи из-за скандала. Но ее проблемы с переездом в закрытую школу только начались, и ей приходится соперничать с другими воспитанницами, завоевывая внимание директора.

Он вывел меня в центр зала, и от моей решимости не танцевать не осталось и следа. Юноша очень уверенно вел меня в танце. Я подумала, что мне повезло — ведь он меня выбрал, но меня удивляло, что он нарушил негласное «правило стульев». Неужели я из тех девочек, которые нравятся мальчикам?

5. «Снег на кедрах» — Дэвид Гутерсон

Острой Сан-Пьедро — изолированная община, полная тайн, загадок и предрассудков. Когда в поселении обнаруживают утонувшего рыбака, в этом обвиняют Кабуо Миямото, и это приводит к тому, что секреты начинают раскрываться. В центре истории рассказ о любви белого парня и молодой японки в годы лагерей во время Второй Мировой. Последствия войны, сложности повседневной жизни и судебные разбирательства — шанс на счастье кажется совсем призрачным.

В каком-то смысле Нельс стал мудрым, хотя в то же самое время понимал, что многие пожилые люди совсем не отличаются мудростью, а демонстрируют лишь некую видимость житейского опыта, которым обороняются от внешнего мира. Но как бы там ни было, а мудрость, которую молодежь жаждет услышать от старшего поколения, состоит в том, чтобы не погрязнуть в жизненных невзгодах, сколько бы лет ни было.

6. «Первая любовь» — Иван Тургенев

Владимиру всего шестнадцать, он влюблен в Зинаиду, которой исполнилось 21, и вокруг нее уже толпы молодых женихов. Между ними не было никакого контакта, но ее последнее откровение оставляет Владимира в смятении. Он обнаруживает, что ни одного из женихов она не воспринимала всерьез, потому что единственный, кто имел значение для девушки, — отец Владимира.

У счастья нет завтрашнего дня, у него нет и вчерашнего, оно не помнит прошедшего, не думает о будущем, у него есть только настоящее, — и то не день, а мгновение.

7. «Луна в кармане» — Сара Дессен

Находясь на отдыхе в волшебном прибрежном городке, Коули встречает городского парня, который совсем не похож на того, на кого она обычно обращает внимание. В то же время, она совсем не верит в себя и собственные силы, и только устроившись в кафе с ироничным названием «Последний шанс», она осознает, как позволить себе любить и мечтать.

Не нужно удивляться тому, что люди относятся к тебе хорошо. Ты должна ожидать этого.