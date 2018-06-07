7 книг о первой любви от автора «Зови меня своим именем» 

Андре Асиман — автор романа «Зови меня своим именем» считает, что мы любим только один раз в нашей жизни: в первый раз. По его словам, любови, которые наступают позже, всегда менее непроизвольные, а значит, неискренние. Хотя бы раз ты понимаешь то, о чем пишут в книгах, — как рука в волосах может вызывать дрожь, а один взгляд заряжать энергией на весь день. Если ты хочешь вновь освежить это чувство в памяти, выбери одну из этих книг, которые посвящены первой и серьезной любви.
1. «Американха» — Чимаманда Нгози Адичи
Ифимелу и Обинзе влюбились, еще когда были подростками в Нигерии, но так как росли в стране с военной диктатурой, оба мечтали о другой жизни вдали от дома. Мечты приводят Ифимелу в университет в США, а Обинзе отказали во въезде, так что он нелегально уехал в Лондон. Американха — роман о всех видах первой любви, о романтическом чувстве, о любви к родине, любви к детским мечтам, а также это рассказ о том, как полюбить себя и реализовать собственные цели.
Ей нравилось, как смело он ни от кого не прячет их отношения, носит их на себе, как яркую рубашку.
2. «Одеяла» — Крэйг Томпсон
Этот внушительный графический роман рассказывает историю романа между автором книги Томпсоном и Рейной, их взрослением и поиском себя в сложных обстоятельствах. Томпсон провел свое детство под гнетом серьезных религиозных ограничений, а его брат отбирает у него единственное оружие — фантазию. Крейг мечтает только о том, чтобы рисовать во славу Господа, но осознает сложное чувство внутри, которое не дает его вере остаться такой же сильной.
Говорят, в Верхней Пенсильвании есть четыре времени года: ранняя зима, середина зимы, поздняя зима и следующая зима.
3. «Грозовой перевал» — Эмили Бронте
Эта книга — яркий пример совершенно безответной и неудержимой первой любви. Он — одержим, озлоблен и мстителен, она — избалована и свободолюбива, но между ними вспыхивает пламя яркого чувства, с последствиями которого приходится бороться целому поместью. Все, что может пойти не так в первой любви, — рассказано в классическом произведении сестер Бронт, и это похоже на книгу о том, как поступать не следует.
Моя любовь к Линтону, как листва в лесу: знаю, время изменит её, как меняет зима деревья. Любовь моя к Хитклифу похожа на извечные каменные пласты в недрах Земли. Она — источник, не дающий явного наслаждения, однако же необходимый.
4. «Наездницы» — Энтон Дисклофани
Еще один роман о первой любви, полной ошибок и разочарований. Вдали от реального мира в эпоху Великой Депрессии, 15-летняя Теа была фактически изгнана из своей семьи из-за скандала. Но ее проблемы с переездом в закрытую школу только начались, и ей приходится соперничать с другими воспитанницами, завоевывая внимание директора.
Он вывел меня в центр зала, и от моей решимости не танцевать не осталось и следа. Юноша очень уверенно вел меня в танце. Я подумала, что мне повезло — ведь он меня выбрал, но меня удивляло, что он нарушил негласное «правило стульев». Неужели я из тех девочек, которые нравятся мальчикам?
5. «Снег на кедрах» — Дэвид Гутерсон
Острой Сан-Пьедро — изолированная община, полная тайн, загадок и предрассудков. Когда в поселении обнаруживают утонувшего рыбака, в этом обвиняют Кабуо Миямото, и это приводит к тому, что секреты начинают раскрываться. В центре истории рассказ о любви белого парня и молодой японки в годы лагерей во время Второй Мировой. Последствия войны, сложности повседневной жизни и судебные разбирательства — шанс на счастье кажется совсем призрачным.
В каком-то смысле Нельс стал мудрым, хотя в то же самое время понимал, что многие пожилые люди совсем не отличаются мудростью, а демонстрируют лишь некую видимость житейского опыта, которым обороняются от внешнего мира. Но как бы там ни было, а мудрость, которую молодежь жаждет услышать от старшего поколения, состоит в том, чтобы не погрязнуть в жизненных невзгодах, сколько бы лет ни было.
6. «Первая любовь» — Иван Тургенев
Владимиру всего шестнадцать, он влюблен в Зинаиду, которой исполнилось 21, и вокруг нее уже толпы молодых женихов. Между ними не было никакого контакта, но ее последнее откровение оставляет Владимира в смятении. Он обнаруживает, что ни одного из женихов она не воспринимала всерьез, потому что единственный, кто имел значение для девушки, — отец Владимира.
У счастья нет завтрашнего дня, у него нет и вчерашнего, оно не помнит прошедшего, не думает о будущем, у него есть только настоящее, — и то не день, а мгновение.
7. «Луна в кармане» — Сара Дессен
Находясь на отдыхе в волшебном прибрежном городке, Коули встречает городского парня, который совсем не похож на того, на кого она обычно обращает внимание. В то же время, она совсем не верит в себя и собственные силы, и только устроившись в кафе с ироничным названием «Последний шанс», она осознает, как позволить себе любить и мечтать.
Не нужно удивляться тому, что люди относятся к тебе хорошо. Ты должна ожидать этого.