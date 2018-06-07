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Миссия — дарить добро
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Миссия — дарить добро 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем социального работника! Вы представляете одну из самых гуманных профессий на земле, и ваша миссия — дарить добро людям. Вы приходите на помощь тем, кто особенно нуждается в социальной защите и поддержке государства.
Благодаря вам ветераны, инвалиды, сироты, многодетные семьи и все те, кто оказался в трудной жизненной ситуации, преодолевают трудности, обретают веру в собственные силы.
От вашего профессионализма, преданности делу, доброго слова порой зависит полноценная жизнь человека. Нередко вы заменяете людям близких, случается и так, что становитесь единственной опорой оставшегося без поддержки человека. Работа с этими людьми требует не только профессиональных знаний, но и душевного тепла, милосердия, умения чувствовать чужую беду, болеть за судьбу своих подопечных. Спасибо вам за ваш благородный труд, терпение, гуманизм, милосердие и стремление творить добро. Пусть и впредь ответственность и чуткое отношение к людям остаются основой вашей деятельности, направленной на улучшение качества жизни незащищенной категории москвичей. Желаю вам крепкого здоровья, любви, сил, выдержки, благополучия и оптимизма. Пусть не иссякает ваша энергия, не гаснет свет души во благо людей, нуждающихся в помощи!
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