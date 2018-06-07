Импровизация на траве: Калининградские девушки делятся советами и лайфхаками о небанальных пикниках

Большинство ассоциирует пикник исключительно с барбекю или приготовлением иных блюд на мангале, где параллельно в кругу близких обсуждаются последние новости. Но не забываем, что пикник может проходить налегке: без замысловатых барбекюшниц, лежаков на несколько десятков человек и горы мусора. Встречайте прекрасные советы от не менее прекрасных дам, после знакомства с которыми вам наверняка захочется собраться своей любимой компанией и рвануть на природу под аккомпанемент, к примеру, Шарля Трене.

Катя, флорист-декоратор

Для меня пикник — это прекрасная возможность повидаться с друзьями, посплетничать, не затрагивая серьёзные вопросы (их с головой хватает в рабочие дни). Пикник — отличный вариант, чтобы поесть на свежем воздухе, а поесть я люблю не меньше, чем поговорить. Вещи первой необходимости для таких вылазок следующие: плед, тарелки или поднос (очень неприятно есть прямо из упаковки), салфетки, как сухие, так и влажные, всё остальное опционально. Я люблю красивые бокалы, иногда даже стеклянные приношу с собой, хотя сейчас можно найти и пластиковые бокалы, которые выглядят вполне симпатично. Перед выходом на пикник нужно не забыть посмотреть прогноз погоды и сложить в корзинку дождевик с зонтиком или крем от солнца, в зависимости от показаний метеорологов. Важно подумать о средствах защиты: если вы собираетесь в поле — захватите средство от клещей или спрей от комаров, если будете вдалеке от цивилизации — санитайзер для рук., Еда на пикнике должна быть удобная: та, которая не будет капать, крошиться или падать на колени. Ни в коем случае не бургер и не лапша в соусе! Есть бургер — это целое искусство, с ним не так просто справиться и в ресторане, поэтому на природе лучше вовсе не рисковать. Идеальная (то есть безопасная) еда — это ягоды, фрукты, сыр и хлеб. Для пикника подходят любые игры, которыми себя можно занять на свежем воздухе, но я больше всего люблю пассивные, вроде карт или UNO. Мне нравится, когда можно не вставать с пледа и продолжать есть. В принципе, любая настольная игра подойдёт, только не слишком сложная, пикник — это всё-таки лёгкий отдых. Калининград — зёленый город, и летом найти место для пикника не составит труда. Мои фавориты — это любой склон у воды на Верхнем озере (особенно вдоль улицы Курортной) и травка в сквере у могилы Канта, где всегда тихо, спокойно и почти нет людей.,

Елена, визажист и Заяна, фамильная драгоценность, светский шпиц, Мы очень любим собираться этой компанией и устраивать праздник гедонизма в любых условиях, но пикник — это даже лучше, потому что он на свежем воздухе. В Калининграде земля ещё долгое время после дождя остаётся сырой, поэтому возьмите с собой непромокаемый плед. Основные казусы во время пикника — это когда что-то разлилось или испачкалось, поэтому необходим большой запас сухих и влажных салфеток. Из еды можно взять хумус с овощными палочками, маленькие бутербродики с разными начинками и на десерт свежие фрукты и ягоды. Если подразумевается гриль — то нет ничего лучше поджаренного сыра халуми.,

Общение с друзьями на свежем воздухе — это и есть лучшее развлечение. Нам, например, игры точно не нужны — мы можем разговаривать друг с другом часами напролёт. Место для пикника выбирайте из тех, которые обработаны от клещей и где скошена трава.

Лина, сотрудник венчурной компании

Для меня пикник — это не просто трапеза на природе в приятной компании, но и один из самых доступных способов добавить ощущение праздника в ежедневную рутину. Люблю, чтобы всё было красиво и комфортно, поэтому для пикника у меня в арсенале есть весь необходимый инвентарь: плетёная корзина (классика), специальный непромокаемый плед, пластиковые бокалы, комплекты одноразовой картонной посуды с принтами, термос, швейцарский нож, портативная колоночка и даже раскладной стул с подстаканником. Как известно, где еда — там и пятна, поэтому бумажные полотенца, санитайзер для рук и карандаш-пятновыводитель желательно тоже иметь при себе. И обязательно не забудьте прихватить мешки для мусора, чтобы потом за собой (и не только) всё убрать.

Я не избегаю казусов ни во время пикника, ни вообще. Во-первых, всё предусмотреть невозможно. Во-вторых, даже если что-то непредвиденное случается, главное — это отношение к происходящему. Например, когда мы делали пикник для «Твой Бро», пошёл дождь, на что мы раскрыли зонтики и продолжили есть клубничку. Ещё всегда стараюсь придерживаться принципа «чем проще, тем лучше». На природе хочется фруктов и овощей, но их, как минимум, надо мыть, и как максимум — резать. Предпочитаю это делать заранее, в домашних условиях. Если пикник импровизированный, и такой возможности нет, всегда спасает объёмный бутыль с водой. Сырные и колбасные нарезки, багет, оливки, сельдерей, хумус — всё, от чего можно ущипнуть и во что можно обмакнуть, подойдёт для пикника идеально. Самое ценное в этом деле — живое общение, поэтому до настольных игр доходит редко. Монополия, UNO, крокодил, бадминтон, твистер, картишки, фрисби, — всё это прекрасно, но лучше всего смотреть друг другу в глаза и говорить о важном. Верхнее озеро мне нравится тем, что там относительно чисто, есть деревья, которые спрячут вас от солнца или дождя, подстрижен газон, ну и у воды отдыхать всегда приятно. Ещё люблю располагаться возле спортивных стадионов или площадок, кусать багет и смотреть на тренирующихся людей.

Юля, стилист, с дочкой Лидой

Да кто же не любит пикники? Это не просто обед или ужин на свежем воздухе, это ещё такая эстетическая штука, когда красивый плед, лёгкая еда, максимально расслабленный ты болтаешь с друзьями или со своей семьей. Для пикника нужны базовые вещи: красивый, чтобы глаз радовал, и мягкий, чтобы сидеть комфортно было, плед, колонка с классным плэйлистом, В Калиниграде нужно брать с собой всё в одну охапку. И дождевик, и шляпу с солнцезащитным кремом.

Для пикника не хочется каких-то сложных заготовок. Сезонные фрукты, разные сыры, орехи. Единственное, что можно прямо приготовить дома заранее, это лимонады и какие-то дипы/хумус и морковные и сельдереевые (либо хлебные) палочки к ним.

Если места на выбранной местности для пикника предостаточно, то подойдёт фрисби или бадминтон для активного отдыха. Советую обратить внимание на парк Юность, Хлебное озеро, и даже во дворе вашего дома можно неплохо расслабиться.