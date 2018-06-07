Новый логотип булочной от Лебедева засмеяли и усовершенствовали

Новый логотип от студии Артемия Лебедева вызвал бурную негативную реакцию у пользователей соцсетей. Изображения со ссылкой на работу опубликованы на странице дизайнера в Facebook.

Сотрудники студии создали логотип для минской булочной с простым названием «Булочная», в которой продается «советская» выпечка и горячие напитки. Поэтому авторы концепции решили не мудрить с символами и взять за основу картинки батон белого хлеба.

Интересно, что тот самый батон разделил название заведения на две части: с одной стороны дизайнеры оставили надпись «Було», а с другой — «чная». «Новая крутая айдентика», — пояснил глава студии в описании к своему посту.

Подписчики Лебедева не оценили креативность дизайнеров. «Это ужасная дичь вроде логотипа „Джон Федор“, с которым был скандал. Полный **** (швах)», — написал один из неравнодушных юзеров. Другие назвали новый стиль булочной «дерьмовым».

«Думаете, он сам не понимает, что это говно? Просто хочет выйти на уровень, когда можно лепить любое дерьмо, и люди бы хавали на ура, если их упорно в этом убеждать», — уверен комментатор. Третьи и вовсе предположили, что студию захватили мозговые слизни.

Кроме того, пользователи начали предлагать свои варианты для новейшего логотипа. Среди концепций отметились «Соси сочная», «Було стало», «Блево тина» и другие не менее креативные варианты.

Студия Артемия Лебедева нередко попадает в скандалы из-за неоднозначных решений дизайнеров. Например, в 2017 году пользователи сети посмеялись над логотипом белорусской бургерной «Джон Федор», которую сам Лебедев назвал одной из лучших работ его сотрудников.