Минутка расслабона: классификация дур, по версии PEOPLETALK

Михаил Жванецкий когда-то сказал: «Женщины делятся на два типа: прелесть какая дурочка и ужас какая дура». Нам кажется, что он был неправ: на самом деле классификация дур несколько шире.

Дура восторженная

Абсолютно не приспособленное к суровым реалиям существо. Как пожарить яичницу, она каждый раз заново узнает из кулинарной книжки толщиной со школьную тетрадь первоклашки, зато любит поразмышлять о том, в чем ничего не понимает. Путает Иран с Ираком и считает, что главное в жизни — мир во всем мире.

Прелесть какая дурочка

Идеальная спутница жизни. Рада, когда можно передать бразды правления ситуацией мужчине, при этом приговаривает, какой он самый на свете распрекрасный и лучше него не найдешь. Не любит и не хочет работать, главная мечта в жизни — быть опорой своему супругу, хранить домашний очаг и «минимум трое детей, чтобы после того, как мы с моим лапусиком умрем, в мире все равно осталось на одного человека больше».

Дура антисоциальная

В общем-то очень неглупа, у нее может быть высшее образование и даже престижная работа. При этом совершенно не умеет общаться с людьми, встревает в чужие разговоры так, словно это напрямую касается ее. Свое сугубо важное мнение обязательно декларирует громко и с интонацией истины в последней инстанции. Коронная фраза: «Вы просто ничего не понимаете».

Дура набитая

Жизненный опыт эту дурынду не учит совершенно ничему. Постоянно влипает в идиотские ситуации, хотя всего минута размышлений смогла бы ее спасти от неминуемого провала. Часто жалуется на жизнь, но при этом всегда добавляет: ничего, все наладится. Парадокс: со стороны видит ситуацию намного лучше, поэтому частенько собирает вокруг себя тусовку из «дур восторженных», которые при каждом удобном случае бегут к ней за советом. И они работают.

Дура среднестатистическая

Эволюционирует из «прелесть какой дурочки». Женщина 40+, круг интересов ограничивается семьей, сериалами на Первом и советами соседки Зинки, которая считает, что маска из огурцов лучше любого ботокса. Интерес к сексу равен нулю, как и интерес к жизни за пределами квартиры.

Дура рабочая

Та же самая «дура антисоциальная», только наделенная полномочиями. Считает, что раз она главная, то все остальные должны слушаться ее беспрекословно, права слова у подчиненных нет, а свободное время, по ее мнению, — блажь неистовая. Работа — это и есть жизнь, и на нее не стыдно тратить 99% своего времени. Все разговоры своих подчиненных о личном записывает на подкорку и применяет против них же при любом удобном случае.

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