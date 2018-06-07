В Дании показали трусы, которые не нужно стирать

Неизнашивающиеся трусы, которые не нужно стирать, изобрели специалисты датской компании по производству одежды Organic Basics. Об этом сообщает издание Goodnewsnetwork.

Изобретение стало плодом трудов специалистов, которые задумались, как защитить окружающую среду. По их словам, швейная и обувная промышленность производят миллиарды тонн мусора и около восьми процентов выбросов парниковых газов.

— Это связано с тем, что вся одежда требует стирки, а значит постепенно изнашивается и неизбежно будет выброшена. А чаще всего стирается именно нижнее белье, — заявили в компании.

Разработка Оrganic Basics использует в производстве одежды, в частности нижнего белья, технологию, которую применяет NASA для очистки воды на Международной космической станции.

Специалисты решили обрабатывать все текстильные изделия хлоридом серебра. Он уничтожает 99,9 процентов бактерий. И поскольку химическое соединение остается в одежде навсегда, размножение бактерий предотвращается. Даже после длительной носки у такой одежды никогда не появится неприятный запах.