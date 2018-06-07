В Перми пройдёт конкурс красоты среди девушек на колясках

Пермская краевая организация Всероссийского общества инвалидов объявила о проведении конкурса красоты среди девушек на колясках «Приволжская дива».

«Мы хотим чтобы девушки показали не только свою внешнюю привлекательность, но и продемонстрировали, насколько сильны духом люди с физическими ограничениями. Наши участницы — волевые люди, многие из них состоялись как жёны и матери, они несут в жизнь любовь», — говорят организаторы.

Конкурс будет проходить с 24 июня в течение пяти дней. Затем, 27 июня в 14 часов, в доме творчества «Губерния» состоится финальное шоу. «Приволжская дива» — это первый в Приволжском федеральном округе конкурс красоты среди девушек на колясках. Организаторам уже поступили 12 заявок на участие из Самары, Кирова, Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, Пермского края и соседних регионов.