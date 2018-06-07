Ещё
В музее-заповеднике «Царицыно» начали продавать полезные угощения для его обитателей
Далее:
Читайте также:
Ещё

В музее-заповеднике «Царицыно» начали продавать полезные угощения для его обитателей 

Управа района Царицыно города Москвы 1 час назад
Фото: Царицынский вестник
Вендинговые автоматы с полезными угощениями для птиц и белок появились в музее-заповеднике «Царицыно» в среду, 6 июня. Оборудование установили около пропускных пунктов №2 и №3.
Теперь в таких «киосках» можно побрести безопасный корм для царицынских обитателей. Гости смогут угостить белок смесью фундука и подсолнечных семечек, а птичек — комбикормом из обработанных злаков, известняковой муки и отрубей.
В пресс-центре музея-заповедника отметили, что многие посетители комплекса уже давно перестали давать маленьким жителям «Царицыно» хлеб, потому что многим птицам от хлебобулочных изделий становится просто-напросто плохо.
Посетительница комплекса Галина на официальной странице парка похвалила такие нововведения: обычно они с ребёнком покупают угощения заранее, но иногда забывают.
"Теперь можно не переживать, — делится Галина. — Купить прямо в парке! Гостинцы белки берут прямо из рук".
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Светличная публично рассказала о муже-альфонсе5
Как понять, что вы доживете до ста лет5
Тест: легко ли вас затащить в постель
Наболело: «Когда я вижу ее, мне не хочется жить»11
Ошибки домохозяек, которые убивают здоровье10
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
06:27
Какой фастфуд самый опасный
Еда
03:32
Названы признаки идеального мужчины
Психология
00:15
Удовиченко была вынуждена обратиться за помощью
Звёзды
00:28
Звезда «Дома-2» рассказала о замужестве
Любовь Психология
10:05
Как нас обманывают магазины
Психология
00:57
В Сети сообщили о беременности Матильды Шнуровой
Звёзды
06:03
О вашей гениальности говорят привычки
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение