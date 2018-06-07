В музее-заповеднике «Царицыно» начали продавать полезные угощения для его обитателей

Вендинговые автоматы с полезными угощениями для птиц и белок появились в музее-заповеднике «Царицыно» в среду, 6 июня. Оборудование установили около пропускных пунктов №2 и №3.

Теперь в таких «киосках» можно побрести безопасный корм для царицынских обитателей. Гости смогут угостить белок смесью фундука и подсолнечных семечек, а птичек — комбикормом из обработанных злаков, известняковой муки и отрубей.

В пресс-центре музея-заповедника отметили, что многие посетители комплекса уже давно перестали давать маленьким жителям «Царицыно» хлеб, потому что многим птицам от хлебобулочных изделий становится просто-напросто плохо.

Посетительница комплекса Галина на официальной странице парка похвалила такие нововведения: обычно они с ребёнком покупают угощения заранее, но иногда забывают.

"Теперь можно не переживать, — делится Галина. — Купить прямо в парке! Гостинцы белки берут прямо из рук".