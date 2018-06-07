Отец пиджака и денди лондонский

240 лет назад на свет появился Джордж Брайан Браммел , человек, которому человечество обязано мужским костюмом и стандартами гигиены. Другим его наследием стало изрядное количество анекдотов.

История его жизни легла в основу книг и фильмов. С точки зрения британского высшего света конца XYIII века, Браммел был никем — сын чиновника, корнет драгунского полка. Но в какой-то момент он подружился с наследником престола, принцем Уэльским , и это обстоятельство в дальнейшем придало ему существенный социальный вес. Браммел стал своим в домах всей лондонской знати. Его ценили за остроумие, неоскорбительную наглость, а также за умение одеваться и держаться.

На каждый день недели Браммел завёл себе по табакерке, и простудился, когда в холодную погоду ему дали легкую фарфоровую вместо тяжелой черепаховой. Слуга Браммела чистил его сапоги шампанским, а оно, в пору войн с Францией, было на все золота. Он приводил себя в порядок несколько часов: долго мылся в тазу, принимал ванны из молока. Мы в молоке не моемся, но частыми купаниями точно обязаны Броаммелу: долгое время мытье считалось крайне вредным для здоровья, а он ввел его в моду.

Global Look Press/Mary Evans Picture Library

Джордж Брайна Браммел

С его легкой руки пышный парадный камзол, короткие штаны-кюлоты, шелковые чулки и туфли с пряжками сменили черные фраки и длинные брюки. Поначалу это выглядело скандально, появившийся в таком наряде Браммел шокировал общество. Затем к новой моде привыкли. Надо сказать, новый костюм и в самом деле был скандален: белые панталоны шились в обтяжку, и было хорошо видно, чем их обладатель способен порадовать дам. После того, как Браммел изящно высморкался в небольшой кружевной платок, лондонские модники обзавелись кружевными простынями. Его положение в свете казалось непоколебимым. При этом имелись большие долги.

А еще у него был чересчур острый язык. Он умудрился поссориться с любовницей своего покровителя-принца, и это можно было спустить на тормозах. Браммела, однако, снова погубила его острота: однажды принц с ним не раскланялся, но удостоил кивком его спутника. Браммел спросил того:

— Дружище, кто этот толстяк, ваш приятель? Толстый принц, считавший себя красавцем и великим модником, такого снести не смог.

Global look Press/moodboard/Grant Robinson

Браммел бежал от кредиторов на континент, во Францию, оставив в Англии дом, полный модных «гаджетов», табакерок, шкатулочек и прочих дорого обошедшихся ему штучек. Оставил он после себя и массу анекдотов. Вещи пошли с молотка, истории живут до сих пор.

"Кредитор просит Барммела вернуть деньги, тот отвечает, что все уплачено. Когда? Как?! «Когда я кивнул вам из окна своего клуба и сказал: „как поживаете, Джимми?“ — гласит текст одного из них. „Нищий попросил у Барммела полпенни, а тот пожал плечами и сказал: „Я слышал об этой монете, но ни разу ее не видел“. И дал бездомному шиллинг“.

Во Франции он старел, нищал, был страшно расстроен, когда его бывший друг принц, уже король, проезжая через город, где он жил, не пожелал видеть давнего приятеля. Свои дни Браммел закончил в сумасшедшем доме: в бреду ему казалось, что он принимает великосветских гостей — несчастный безумец долго расшаркивался и раскланивался. Придя в себя, заходился в рыданиях, и никто не мог его успокоить.

Джордж Браммел был одной из первых в мире икон стиля и оставил потомкам больше, чем иные праведники. Он верно служил своим идеалам и не отказался от них, даже оказавшись на дне. Человечество заслуги оценило: о нем писали Бальзак, Бодлер и Конан-Дойль, а в 2002 году в Лондоне поставили памятник.